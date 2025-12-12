Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Las reformas legales para imponer aranceles a países con los que México no tiene tratado de libre comercio no están dirigidas a China, ni pretenden afectar la relación comercial con esas naciones, sino que obedece al cambio en la política económica para fortalecer la industria nacional plasmada en el Plan México, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nuestro interés no es generar conflicto. Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos. La razón de estos ajustes en la ley tiene que ver con fortalecer la economía nacional”.

Resaltó que como parte del proceso de aprobación de las reformas se mantuvieron contactos con representantes de China y Corea del Sur, al tiempo que empresarios mexicanos sugirieron reducir el porcentaje de aranceles para no impactar a la economía.

A partir de estos planteamientos, se modificó sustancialmente la reforma. La Presidenta expresó que existe gran disposición para trabajar con los gobiernos de China, Corea del Sur y los otros países con los que no tenemos acuerdo comercial.