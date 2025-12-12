▲ La legendaria ex tenista, de 82 años, considera que el encuentro entre los actuales jugadores nada tiene que ver con el que ella disputó contra Bobby Riggs en 1973, pues en esa época buscaban un cambio social y hoy no es el caso. Foto @wimbledon

París. El partido de exhibición entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios, programado para finales de diciembre en Dubái, no es comparable con la célebre Batalla de los sexos que enfrentó en 1973 a Bobby Riggs con Billie Jean King, juzgó la ex tenista.

“El único punto en común”, dijo en una entrevista con la BBC, “es que uno de los jugadores es un hombre y la otra una mujer”.

Por lo demás, la leyenda estadunidense del tenis, de 82 años, no ve ninguna similitud entre ambos partidos, aunque los promotores del duelo del 28 de diciembre en Dubái también lo hayan bautizado La batalla de los sexos.

Billie Jean King ganó el encuentro de 1973 por 6-4, 6-3 y 6-3 ante más de 30 mil aficionados y decenas de millones de telespectadores.

“Nuestro partido tenía como finalidad el cambio social, no es el caso” del enfrentamiento entre Kyrgios, ex número 13 del mundo, y Sabalenka, primera clasificada del ranking de la WTA, insistió la legendaria jugadora.

BJK consideró que el circuito femenino está ahora bien establecido y las dotaciones financieras destinadas a las mujeres han aumentado considerablemente desde la década de 1970.

“Espero que sea un gran partido y, por supuesto, que Sabalenka gane, pero simplemente no es lo mismo”, enfatizó.