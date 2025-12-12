Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a12
París. El partido de exhibición entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios, programado para finales de diciembre en Dubái, no es comparable con la célebre Batalla de los sexos que enfrentó en 1973 a Bobby Riggs con Billie Jean King, juzgó la ex tenista.
“El único punto en común”, dijo en una entrevista con la BBC, “es que uno de los jugadores es un hombre y la otra una mujer”.
Por lo demás, la leyenda estadunidense del tenis, de 82 años, no ve ninguna similitud entre ambos partidos, aunque los promotores del duelo del 28 de diciembre en Dubái también lo hayan bautizado La batalla de los sexos.
Billie Jean King ganó el encuentro de 1973 por 6-4, 6-3 y 6-3 ante más de 30 mil aficionados y decenas de millones de telespectadores.
“Nuestro partido tenía como finalidad el cambio social, no es el caso” del enfrentamiento entre Kyrgios, ex número 13 del mundo, y Sabalenka, primera clasificada del ranking de la WTA, insistió la legendaria jugadora.
BJK consideró que el circuito femenino está ahora bien establecido y las dotaciones financieras destinadas a las mujeres han aumentado considerablemente desde la década de 1970.
“Espero que sea un gran partido y, por supuesto, que Sabalenka gane, pero simplemente no es lo mismo”, enfatizó.
En 1973 “sabía que tenía que vencerlo (a Riggs) en nombre del cambio social, tenía muchas razones para ganar. Fue un partido muy político”, apuntó.
Las reglas del choque en la ciudad árabe también serán diferentes, ya que la mitad de la cancha de Sabalenka tendrá una superficie nueve por ciento menor que la de Kyrgios, cada jugador sólo tendrá derecho a un saque y el partido se disputará al mejor de tres sets.
Por otra parte, el Abierto de Australia instaurará una ceremonia de apertura, a la que serán invitadas leyendas del tenis como Roger Federer, quien inaugurará esta nueva tradición el 17 de enero, en la víspera del comienzo del primer Grand Slam del año, anunciaron ayer los organizadores.
Federer, seis veces campeón en Melbourne y ganador de 20 Grand Slam, será el invitado estelar de la primera edición de esta ceremonia de apertura, que se realizará antes de los partidos del cuadro principal (18 de enero-1º de febrero).
El suizo, de 44 años, estará acompañado por otras glorias como Andre Agassi, cuatro veces ganador del torneo, y los australianos Pat Rafter y Lleyton Hewitt, para disputar un partido en la Rod Laver Arena entre antiguos números uno del mundo.