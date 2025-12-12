▲ Fanáticos palestinos se reunieron en el club Ultras, en la ciudad de Hebrón, para ver el final del sorpresivo camino de su selección en el torneo. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a12

La sorprendente racha de la selección de Palestina en la Copa Árabe 2025 llegó a su fin ayer al ser eliminada del torneo que se disputa en Qatar, luego de perder 2-1 fren-te a Arabia Saudita en el partido de cuartos de final, el cual tuvo que extenderse 30 minutos más tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

En el emocionante duelo disputado en el estadio de Lusail, que contó con un final dramático, el representativo de Arabia Saudita se adelantó (1-0) en el marcador al minuto 58 gracias a un penal en su favor que fue convertido por Firas al Buraikan, luego de que su compañero Salem al Dawsari fue derribado en el área por Mohammed Saleh.

No obstante, el gusto le duró poco a los sauditas, pues sólo cinco minutos después, al 63, el aguerrido equipo de Palestina consiguió emparejar los cartones (1-1) gracias a un gol de Oday Dabbagh.

En la recta final, ambas escuadras lucharon por mover nuevamente el marcador, pero fueron los de Arabia quienes estuvieron a punto de conseguirlo en dos ocasiones en los últimos minutos. Al 90+3, Mohamed Kanno aprovechó un centro de Ali Majrashi para mandar el balón al fondo de la red y poner el 2-1; sin embargo, el gol fue anulado por un fuera de lugar.

Sólo unos instantes después, al 90+5, el árbitro concedió un penal en favor de Arabia Saudita por una mano en el área por parte de Saleh, pero luego de revisar la jugada en el VAR, determinó que la acción fue involuntaria, por tanto, no se concretó la pena máxima.