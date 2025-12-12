Marruecos elimina a Siria
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a12
La sorprendente racha de la selección de Palestina en la Copa Árabe 2025 llegó a su fin ayer al ser eliminada del torneo que se disputa en Qatar, luego de perder 2-1 fren-te a Arabia Saudita en el partido de cuartos de final, el cual tuvo que extenderse 30 minutos más tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.
En el emocionante duelo disputado en el estadio de Lusail, que contó con un final dramático, el representativo de Arabia Saudita se adelantó (1-0) en el marcador al minuto 58 gracias a un penal en su favor que fue convertido por Firas al Buraikan, luego de que su compañero Salem al Dawsari fue derribado en el área por Mohammed Saleh.
No obstante, el gusto le duró poco a los sauditas, pues sólo cinco minutos después, al 63, el aguerrido equipo de Palestina consiguió emparejar los cartones (1-1) gracias a un gol de Oday Dabbagh.
En la recta final, ambas escuadras lucharon por mover nuevamente el marcador, pero fueron los de Arabia quienes estuvieron a punto de conseguirlo en dos ocasiones en los últimos minutos. Al 90+3, Mohamed Kanno aprovechó un centro de Ali Majrashi para mandar el balón al fondo de la red y poner el 2-1; sin embargo, el gol fue anulado por un fuera de lugar.
Sólo unos instantes después, al 90+5, el árbitro concedió un penal en favor de Arabia Saudita por una mano en el área por parte de Saleh, pero luego de revisar la jugada en el VAR, determinó que la acción fue involuntaria, por tanto, no se concretó la pena máxima.
De esta manera, el empate se mantuvo hasta el final del encuentro, por lo que el ganador tuvo que definirse en dos tiempos extras, donde Arabia recuperó la ventaja (2-1) al minuto 115, gracias a un potente cabezazo de Kanno, tras un centro de Salem al Dawsati, con lo que selló su boleto a las semifinales.
La selección de Palestina, número 96 en el ranking FIFA, hizo historia en la Copa Árabe 2025 después de avanzar por primera vez a cuartos de final del certamen, al quedar líder del Grupo A, con cinco puntos.
En la fase inicial, el equipo palestino venció 1-0 a Qatar, y consiguió empates ante Túnez (2-2) y Siria (0-0), con lo que logró llegar a la siguiente ronda.
En el otro duelo de cuartos de final efectuado ayer, en el Estadio Internacional Khalifa, Marruecos, con 10 hombres, logró clasificar a semifinales tras vencer 1-0 a Siria con un gol de Walid Azaro al 79.
Los otros dos semifinalistas se conocerán hoy tras los encuentros entre Jordania e Irak, y Argelia frente a Emiratos Árabes Unidos.