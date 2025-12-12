Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a11
El club América anunció ayer que se convertirá en Host City Supporter de la Ciudad de México para la Copa 2026, con lo que será el primer club a escala internacional en apoyar a la FIFA para la realización de una justa mundialista.
“Es histórico que el club más grande y ganador de la región, como marca global, muestre su respaldo y compromiso con el acto deportivo más relevante a escala mundial, que se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Por tanto, agradecemos a la FIFA que nos permita ser parte central de todas las actividades que se llevarán a cabo en Host City Ciudad de México”, indicó el conjunto azulcrema en un comunicado difundido en sus redes sociales.
“Estamos emocionados de asociarnos con Host City Ciudad de México y acompañarla en su misión de promover al mundo la identidad cultural de la ciudad y de su gente, al tiempo de brindar las mejores experiencias posibles a millones de turistas que visitarán la capital durante la justa mundialista.
“Anhelamos que esta colaboración con un club de liga represente un hito en la historia del futbol mundial”, añadió.
Futbol y cultura
Por su parte, Host City Ciudad de México presentó por primera vez su proyecto de actividades de cara al Mundial.
“Se trata de un plan integral –que incluye más de 35 eventos y conciertos– basado en tres rubros: cultura, entretenimiento y experiencias”, señaló ayer en un comunicado.
Indicó además que el programa cultural se desarrollará con la participación de más de 12 museos ubicados en la capital del país, como los de Antropología e Historia, Franz Mayer, Papalote, Universum, Memoria y Tolerancia, Dolores Olmedo, Polanco, MIDE, MUAC, entre otros. “Cada uno de estos espacios tendrá exposiciones y actividades especiales” en torno a la justa mundialista, detalló.
Asimismo, informó que la Ciudad de México “tendrá el FIFA Fan Festival más grande de todas las ciudades sedes”, el cual estará en el Zócalo capitalino, donde millones de personas podrán disfrutar de los partidos en una pantalla gigante.
“La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá mucho más que futbol: será una oportunidad única para enaltecer el nombre de nuestra querida ciudad ante el mundo entero”, expresó Michel Bauer, director general de Host City Ciudad de México.