De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a11

El club América anunció ayer que se convertirá en Host City Supporter de la Ciudad de México para la Copa 2026, con lo que será el primer club a escala internacional en apoyar a la FIFA para la realización de una justa mundialista.

“Es histórico que el club más grande y ganador de la región, como marca global, muestre su respaldo y compromiso con el acto deportivo más relevante a escala mundial, que se disputará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Por tanto, agradecemos a la FIFA que nos permita ser parte central de todas las actividades que se llevarán a cabo en Host City Ciudad de México”, indicó el conjunto azulcrema en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Estamos emocionados de asociarnos con Host City Ciudad de México y acompañarla en su misión de promover al mundo la identidad cultural de la ciudad y de su gente, al tiempo de brindar las mejores experiencias posibles a millones de turistas que visitarán la capital durante la justa mundialista.

“Anhelamos que esta colaboración con un club de liga represente un hito en la historia del futbol mundial”, añadió.

Futbol y cultura

Por su parte, Host City Ciudad de México presentó por primera vez su proyecto de actividades de cara al Mundial.