Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a11

El caos persistió ayer al comenzar la preventa de boletos del partido entre México y Portugal, en el que se espera juegue Cristiano Ronaldo, al tiempo que será la reinauguración del estadio Azteca. Aun cuando aficionados reportaron de nueva cuenta en redes sociales fallas en la plataforma Fanki, la boletera colombiana anunció que se agotaron las entradas designadas para la fase de la preventa exclusiva para Banorte, aunque señaló que la venta al público en general será el sábado.

“La preventa para este evento está agotada. No se permitirá el acceso a más personas. Te esperamos para la venta general el sábado 13 (de diciembre)”, se podía leer al ingresar a la página.

Si bien la operación comenzó a las 9:30 de la mañana, apenas una hora después la boletera anunciaba que se habían agotado los boletos para esta etapa, lo cual también desató el enojo de los aficionados y solicitaron de nueva cuenta la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor.

“Esto es un fraude, Profeco. La plataforma a duras penas funcionó para muy pocas personas y resulta que está agotada. Fanki es un fraude”, señaló una usuario en la red social X. “¡Más de un hora esperando y pasa esto otra vez ! ¿Qué onda Fankisports? Hagan algo por favor ya son dos días, Profeco”, agregó otro consumidor.

Con los altos costos de los boletos para ver los partidos del Mundial 2026 –que han alcanzado incluso la cifra de 22 de millones de pesos–, la posibilidad de ver a una estrella internacional como CR7 jugar en México por un boleto que tenía un precio de 500 a 9 mil pesos desató euforia desde que se confirmó el duelo entre el Tricolor y Portugal para el 28 de marzo.