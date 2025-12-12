Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a10
Luego de varios días de especulaciones, el Guadalajara confirmó ayer que el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, máximo goleador de la selección nacional, con 52 tantos, finalizó su segunda etapa de jugador del conjunto rojiblanco.
El atacante de 37 años salió de Chivas en 2010, y volvió a incorporarse en 2024; sin embargo, esta vez no pudo destacar en el equipo debido a diversas lesiones.
“Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre Chicharito y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. Es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano”, informó la escuadra tapatía en un comunicado en sus redes sociales.
“En su regreso a casa, Chicharito aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel.
“El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”, agregó.
Por su parte, Hernández publicó en Instagram: “No hay éxito sin caídas, ni crecimiento sin sombra. No busco ser perfecto, busco ser real. Gracias a todos”.
El pasado 30 de noviembre, en su último encuentro con Chivas, el originario de Guadalajara fue duramente criticado tras fallar un penal decisivo en el partido de vuelta de cuartos de final del torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, el cual le pudo haber dado a los rojiblancos el boleto a semifinales.
En su primera etapa con Chivas (de 2006 a 2010), Chicharito conquistó el título de liga en el torneo Apertura 2006, y fue campeón de goleo en el Bicentenario 2010, antes de llegar al futbol europeo para militar en equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla.
Con Manchester United fue campeón en las temporadas 2010-2011 y 2012-2013, además ganó la Supercopa de Inglaterra en 2011. Con el Real Madrid formó parte del equipo que se coronó en el Mundial de Clubes en 2015.
En 2020 se unió a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con el LA Galaxy, con el que jugó hasta 2023. Posteriormente regresó a México para integrarse por segunda vez a Chivas (a partir de 2024 y hasta diciembre de 2025). En este periodo sólo pudo anotar cuatro goles en 41 partidos.
En sus dos etapas con el Rebaño sagrado, Hernández hizo 33 anotaciones en total, en 121 duelos.
Con la selección mexicana, donde se mantiene como el máximo anotador, participó en tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además formó parte del representativo que ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2011.
Aunque Chicharito aún no ha anunciado si se retirará de las canchas, se especula que podría continuar su carrera con un club de la MLS o incluso de Europa.