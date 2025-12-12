▲ El delantero, máximo anotador de la selección mexicana, se va en medio de la polémica por su bajo rendimiento en su segunda etapa con los rojiblancos. Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a10

Luego de varios días de especulaciones, el Guadalajara confirmó ayer que el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, máximo goleador de la selección nacional, con 52 tantos, finalizó su segunda etapa de jugador del conjunto rojiblanco.

El atacante de 37 años salió de Chivas en 2010, y volvió a incorporarse en 2024; sin embargo, esta vez no pudo destacar en el equipo debido a diversas lesiones.

“Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre Chicharito y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. Es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano”, informó la escuadra tapatía en un comunicado en sus redes sociales.

“En su regreso a casa, Chicharito aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel.

“El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”, agregó.

Por su parte, Hernández publicó en Instagram: “No hay éxito sin caídas, ni crecimiento sin sombra. No busco ser perfecto, busco ser real. Gracias a todos”.

El pasado 30 de noviembre, en su último encuentro con Chivas, el originario de Guadalajara fue duramente criticado tras fallar un penal decisivo en el partido de vuelta de cuartos de final del torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, el cual le pudo haber dado a los rojiblancos el boleto a semifinales.