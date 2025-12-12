▲ Ángel Correa (centro) celebra con sus compañeros Fernando Gorriarán (izquierda) y Diego Lainez la anotación que tiene a los Tigres en la antesala de un nuevo título. n Foto @tigresoficial Foto @tigresoficial

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. a10

Con el formidable aliento de su afición en un duelo ríspido y con un gol de Ángel Correa tras una falla del arquero Hugo González, los Tigres, del técnico novato Guido Pizarro, tomaron apenas una ligera ventaja en su intención de conseguir una novena estrella al vencer en la final de ida del Apertura 2025 de la Liga Mx por 1-0 al Toluca, que ahora tendrá la encomienda de reponerse el domingo en casa para retener el cetro.

Con apenas poco más de una temporada en el banquillo de los felinos, luego de haberse retirado hace unos meses como jugador, Guido Pizarro ha sorprendido al llevar a uno de los planteles más caros de la Liga Mx a la contienda por el título.

Sin embargo, el duelo disputa-do en casa no fue tan sencillo como esperaban, pues aunque fueron aguerridos en el ataque, sólo lograron alcanzar las redes tras un yerro del arquero González. No fue la única falla de los Diablos del experimentado Antonio Turco Mohamed, también perdieron a Robert Morales, quien se fue expulsado cerca del final, por lo que el resultado de la serie es de pronóstico reservado.

El ambiente de los aficionados en El Volcán suele ser uno de los que más ánimos levanta. Ahora al recibir a Toluca en el duelo de ida de la final, esa fiesta futbolera que despliegan los regiomontanos resonó durante todo el encuentro con cánticos y banderines auriazules.

El recibimiento para Tigres fue soberbio con un mosaico gigante en las gradas que mostraba la mirada de un tigre y era coronado con una manta enorme en la que se podía leer la frase “verte salir campeón es lo que más quiero”.

No obstante, aun con el impresionante respaldo de la afición felina y frente a un Toluca que arriesgó poco en la ofensiva, a los Tigres les costó demostrar su potencial dentro del campo. Si bien dominaron en la primera parte, sería hasta el complemento cuando complacieron a la afición con el grito del gol impulsado por un error del rival.