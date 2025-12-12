Cultura
Ver día anteriorViernes 12 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Filosofía francesa y arte escénico/
A nterior
 
Filosofía francesa y arte escénico
Foto
Foto Europa Press
Periódico La Jornada
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

El colectivo Kor’sia, una de las compañías más singulares del panorama europeo, presentará hoy su espectáculo Simulacro, en su debut en Valencia dentro del ciclo Les Arts és Dansa, en El Palau de les Arts Reina Sofía. La agrupación plantea una coreografía sobre un mundo saturado de imágenes y vacío de sentido, que toma como referente al filósofo francés Jean Baudrillard y su concepto de hiperrealidad: una reflexión sobre una sociedad en la que la simulación no sólo remplaza la verdad, sino que borra toda huella de un referente auténtico.

A nterior