Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

El colectivo Kor’sia, una de las compañías más singulares del panorama europeo, presentará hoy su espectáculo Simulacro, en su debut en Valencia dentro del ciclo Les Arts és Dansa, en El Palau de les Arts Reina Sofía. La agrupación plantea una coreografía sobre un mundo saturado de imágenes y vacío de sentido, que toma como referente al filósofo francés Jean Baudrillard y su concepto de hiperrealidad: una reflexión sobre una sociedad en la que la simulación no sólo remplaza la verdad, sino que borra toda huella de un referente auténtico.