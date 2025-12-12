Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

El escritor Emiliano Pérez Grovas Zapiain (Ciudad de México, 1995) obtuvo ayer el Premio Mauricio Achar / Literatura Random House por su novela Demasiado al norte, firmada con el seudónimo Ignacio Riviero.

El anuncio se realizó en el Foro Expresarte de la librería Gandhi Quevedo, donde Andrés Ramírez, Francisco Goñi y Albert Achar, representantes de Penguin Random House y de la cadena librera, dieron lectura al acta del jurado.

El comité, integrado por Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny, quien se abstuvo de votar por conocer al autor, y Julián Herbert, destacó que la obra “muestra la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad”.

Tras revisar 143 manuscritos y deliberar entre seis finalistas, el jurado subrayó el uso de un narrador “poco fiable” y una voz que se aproxima a “un padecimiento mental no enunciado”. Navarro y Herbert participaron en la ceremonia vía remota.

Durante la transmisión, Navarro afirmó: “no premiamos el talento ni la calidad, porque sabemos que es subjetivo. Ponemos frente a los lectores la promesa de un libro que encuentre dónde poner el dedo en la llaga.

“Demasiado al norte invita a mirar la dificultad contemporánea para conectar con otros y la extranjería de nuestro propio hogar.”

Herbert sostuvo que la novela construye una metáfora del norte global como un espacio frío e impersonal y dialoga con “un corpus literario excéntrico” que amplía los márgenes de la literatura actual.