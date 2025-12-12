Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5
El escritor Emiliano Pérez Grovas Zapiain (Ciudad de México, 1995) obtuvo ayer el Premio Mauricio Achar / Literatura Random House por su novela Demasiado al norte, firmada con el seudónimo Ignacio Riviero.
El anuncio se realizó en el Foro Expresarte de la librería Gandhi Quevedo, donde Andrés Ramírez, Francisco Goñi y Albert Achar, representantes de Penguin Random House y de la cadena librera, dieron lectura al acta del jurado.
El comité, integrado por Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny, quien se abstuvo de votar por conocer al autor, y Julián Herbert, destacó que la obra “muestra la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad”.
Tras revisar 143 manuscritos y deliberar entre seis finalistas, el jurado subrayó el uso de un narrador “poco fiable” y una voz que se aproxima a “un padecimiento mental no enunciado”. Navarro y Herbert participaron en la ceremonia vía remota.
Durante la transmisión, Navarro afirmó: “no premiamos el talento ni la calidad, porque sabemos que es subjetivo. Ponemos frente a los lectores la promesa de un libro que encuentre dónde poner el dedo en la llaga.
“Demasiado al norte invita a mirar la dificultad contemporánea para conectar con otros y la extranjería de nuestro propio hogar.”
Herbert sostuvo que la novela construye una metáfora del norte global como un espacio frío e impersonal y dialoga con “un corpus literario excéntrico” que amplía los márgenes de la literatura actual.
Tras darse a conocer el fallo, Pérez Grovas comentó: “estoy un poquito nervioso, pero muy emocionado y agradecido de que me hayan leído. Había días en que pensaba que el texto era buenísimo y otros en los que decía: esto no sirve, tengo que empezar de cero”.
Sobre la trama explicó: “la historia cuenta la experiencia de una persona que acompaña a su pareja a una ciudad del norte. Está aburrida y vive con un compañero de habitación en silla de ruedas. Una noche creo que lo ve hacer pipí parado y empieza a sospechar que finge su discapacidad. A partir de ahí entran otros elementos sobre el extrañamiento y la vida en un país ajeno”.
El origen del proyecto se remonta a Toronto, Canadá, donde el autor escribió un cuento inspirado en los días en que buscaba espacios para encontrarse con otros latinos sin demasiado éxito.
A partir de ese primer texto surgieron más historias y la necesidad de trabajar un relato de mayor aliento. Comentó que entonces contemplaba emigrar y reflexionaba sobre los sacrificios que implicaba vivir lejos, especialmente con un familiar enfermo en México.
Tras cursar una maestría en escritura creativa en El Paso, desarrolló la novela que hoy recibe el premio. “Llevaba tres años pensando en ella. Poder soltarla me da mucha paz”, afirmó. Se prevé que el libro salga a la venta en junio de 2026.