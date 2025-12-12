Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5

Madrid. El divorcio (mal avenido) entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) ya es total, con cruce de acusaciones, hostilidades cruentas y sin pudor, en esta ocasión por la elección de Panamá para el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en cuatro años.

La fractura entre las dos principales instituciones españolas que velan por la proyección internacional del idioma se evidenció además con el plantón que dieron los académicos a uno de los actos más importantes del año para el Cervantes, la reunión de su patronato, presidido por el rey Felipe VI y con la presencia del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que fueron testigos directos de la agria disputa.

En la foto del patronato del Instituto Cervantes no estaba nadie de la RAE, ni su presidente, Santiago Muñoz Machado, ni los académicos que regularmente asisten a este encuentro, entre ellos el escritor y premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez. Era el gesto que habían acordado los miembros de la RAE para expresar su “malestar” con la trifulca que se desató la víspera del Congreso de la Lengua en Arequipa, Perú, tras las palabras del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en las que señalaba a Muñoz Machado de ser “abogado de negocios millonarios”, y no un “filólogo”, como él mismo y como los anteriores presidentes de la RAE. Esas palabras convirtieron el divorcio entre ambas instituciones en el gran protagonista del CILE de Arequipa, que se celebró entre el 14 y el 17 de octubre pasado; es decir, hace sólo dos meses, con lo que la herida sigue abierta.

Ahora, el nuevo motivo por el que se pusieron en evidencia sus abiertas hostilidades fue por elección de Panamá para el CILE próximo, supuestamente, porque en la elección no se tomó en cuenta al Instituto Cervantes, uno de los principales organizadores del encuentro, y la decisión la adoptó en solitario la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), que integra a las instituciones académicas de nuestro idioma en todos los países en los que habla.