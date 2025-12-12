Las hostilidades, cruentas y sin pudor, ahora por la elección de Panamá para el CILE
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 5
Madrid. El divorcio (mal avenido) entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) ya es total, con cruce de acusaciones, hostilidades cruentas y sin pudor, en esta ocasión por la elección de Panamá para el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en cuatro años.
La fractura entre las dos principales instituciones españolas que velan por la proyección internacional del idioma se evidenció además con el plantón que dieron los académicos a uno de los actos más importantes del año para el Cervantes, la reunión de su patronato, presidido por el rey Felipe VI y con la presencia del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que fueron testigos directos de la agria disputa.
En la foto del patronato del Instituto Cervantes no estaba nadie de la RAE, ni su presidente, Santiago Muñoz Machado, ni los académicos que regularmente asisten a este encuentro, entre ellos el escritor y premio Cervantes 2023, Luis Mateo Díez. Era el gesto que habían acordado los miembros de la RAE para expresar su “malestar” con la trifulca que se desató la víspera del Congreso de la Lengua en Arequipa, Perú, tras las palabras del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en las que señalaba a Muñoz Machado de ser “abogado de negocios millonarios”, y no un “filólogo”, como él mismo y como los anteriores presidentes de la RAE. Esas palabras convirtieron el divorcio entre ambas instituciones en el gran protagonista del CILE de Arequipa, que se celebró entre el 14 y el 17 de octubre pasado; es decir, hace sólo dos meses, con lo que la herida sigue abierta.
Ahora, el nuevo motivo por el que se pusieron en evidencia sus abiertas hostilidades fue por elección de Panamá para el CILE próximo, supuestamente, porque en la elección no se tomó en cuenta al Instituto Cervantes, uno de los principales organizadores del encuentro, y la decisión la adoptó en solitario la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), que integra a las instituciones académicas de nuestro idioma en todos los países en los que habla.
Se exige una rectificación
El director del Cervantes, el poeta García Montero, denunció abiertamente que esa decisión la “tomó en solitario” Muñoz Machado, al que volvió a tildar de “abogado de negocios” y de no tener la entidad intelectual “de un filólogo”, ya que el presidente de la RAE es abogado de formación académica, pero al mismo tiempo tiene una larga trayectoria de ensayista y autor.
Además, García Montero acusó a la RAE y a Muñoz Machado de vulnerar la normativa del propio CILE y de adoptar esa decisión de forma arbitraria. Incluso, emitió un comunicado en el que señaló que “la designación de las sedes” de los CILE “se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al gobierno de España”, por lo que –advierten– “la elección unilateral de Panamá sin el previo conocimiento del Instituto Cervantes vulnera la buena relación entre instituciones, que ha sido la norma general de estos congresos, fundados por el Instituto Cervantes en 1997, y a los que en 2001 se sumó la RAE y la ASALE”.
El comunicado finaliza con una advertencia: “el Instituto Cervantes lamenta que la RAE, beneficiándose de la presidencia nata de ASALE, utilice a las academias latinoamericanas provocando daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá. Asimismo, ante el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos con el Instituto Cervantes, exige a la RAE una rectificación de su actuación y la vuelta a la senda responsable de mutua colaboración”.
Desde la RAE se explicó de forma extraoficial que la elección de Panamá “no se comunicó antes por decisión de las academias, entre otros motivos, porque aún quedan tres años para el próximo congreso y porque la situación de tensión y desencuentro que el director del Instituto Cervantes provocó en Arequipa hizo que no fuera el mejor momento para el anuncio. Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores el mismo día en que se regresó de Arequipa”.