De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 4

La titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, Claudia Curiel de Icaza, rechazó la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural del país, en la subasta An Important Belgian Collection: A Life Of Collecting Ancient Worlds, a efectuarse el hoy y el 16 de diciembre en la casa de subastas francesa Bonhams Cornette de Saint Cyr.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia identificó en las dos subastas piezas prehispánicas consideradas propiedad de la nación.

La primera, a realizarse hoy de manera presencial, incluye cinco objetos señalados como monumentos arqueológicos; la segunda, en línea y con cierre el 16 de diciembre, contempla 43 objetos pertenecientes al patrimonio mexicano.

“La SC del gobierno de México apela a la ética y responsabilidad de la casa de subastas y hace un llamado a detener de inmediato el ofrecimiento y venta de dichas piezas, que constituyen un legado invaluable de la historia nacional y son memoria viva de los pueblos originarios”, escribió Curiel en una carta dirigida a la casa de subasta parisina.