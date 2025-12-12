Armando G. Tejeda

Corresposal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 4

Madrid. Un álbum de fotografías de la familia y 14 primeras ediciones de algunos de sus libros más importantes, como la novela Balún Canán o la recopilación de misivas Cartas a Ricardo, forman parte del legado de la escritora mexicana Rosario Castellanos que se depositó en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, que se ha convertido en un lugar para resguardar el patrimonio cultural de algunos de los grandes creadores de nuestra lengua.

A partir de ahora, esos objetos y textos literarios de la autora chiapaneca compartirán espacio con el legado de otras figuras, como Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Gelman, José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez y Ernesto Cardenal, entre otros.

La caja asignada al legado de Rosario Castellanos fue la mil 165, en la que se metieron tanto el álbum de fotos familiares, entre las que se encontraba una imagen de ella en su despacho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, Carlos Vélez y Juan García Ponce. Además de los ejemplares de sus libros, entre ellos la primera edición de su primera novela, Balún Canán, y otras tres primeras ediciones de Ciudad Real, su primer libro de cuentos; Mujer que sabe latín, de 1973, dedicada al filósofo español del exilio Luis Villoro; y El mar y sus pescaditos, cuyos originales fueron recibidos dos días antes de su fallecimiento, en 1974, convirtiéndose en su primera obra póstuma.