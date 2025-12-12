E

scribió hace algunos años Carlos Payán Velver, director fundador del periódico La Jornada, Un sicoanalista habitado por la poesía:

“Abandono divagaciones para, si me permiten y con tu venia, Cueli, algunos, sólo algunos de los muchos textos en los que pude ir descubriendo la poesía de la que está impregnado tu nuevo libro.

“Sobre el delirio: Delirar, / delirio en que las huellas / mnémicas / cubre la cerrada losa nocturna, / para levantarse por la / mañana, / pisar suave, como para no / despertar, / quedo, quedito, / paso a pasito, / la idealización de la madre en / Dulcinea, / regazo de la nana, / cuna protegida, / reloj imaginario / de horas arbitrarias, / magia, / mezcla de alfabetos y arrullos, / letras grabadas en que / Dulcinea / aparecía y desaparecía.

“Cotidianidad: Olor a duelos y quebrantos, / oriflama en los aires, / símbolo de soledad. / Impetuosas sombras que caían / sobre el fresco delirar, / dejando un rancio olor a tierra / y muslos de mujer, / sobre los que un día / se enredaron las hojas de los / libros / que con adicción leía / el famoso hidalgo.