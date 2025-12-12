Eirinet Gómez

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 3

La primera vez que Elisa Ramos, bailarina de la Compañía Nacional de Danza (CND), interpretó El cascanueces, un clásico de Chaikovski, tenía apenas 13 años y era una incipiente estudiante de ballet. Desde entonces, quedó prendada de la obra, y tras 22 años de ser parte del elenco, sigue tan entusiasmada como la primera vez.

“Esta edición es especial para mí, porque siempre espero con mucha ilusión compartir la danza con las 10 mil personas que asisten a cada función”, comentó.

Ramos ha interpretado prácticamente todos los personajes dela obra: ratón, angelito, niña invitada, soldado, bombón, cuerpo de baile de las flores, de los copos y Clara, por muchos años. En esta ocasión interpretará a la Reina de las Nieves y al Hada de azúcar.

“Clara es un papel que atesoro porque me acompañó mucho tiempo en mi carrera, pero ser parte del cuerpo de baile me dejó grandes aprendizajes. Ahí se trata de desarrollar un sexto sentido: no es seguir una fila, es pensar como 32 bailarinas más, respirar igual, bailar en conjunto.”

Uno de los mayores retos de esta pieza, dijo, es lograr la sincronía entre los bailarines. “Esta coordinación máxima hace que aunque solamente te veas a los ojos ya entiendas todo lo que el otro está sintiendo”.

El cascanueces es posiblemente una de las primeras obras con la que el público tiene contacto con el ballet, una realidad que para Ramos implica una profunda responsabilidad: “de lo que yo haga depende que el público entienda y disfrute una historia. Tengo que hacer muy bien mi trabajo para inspirar”.