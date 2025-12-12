▲ La CND afina los últimos detalles antes del estreno de la pieza que se presentará con música en vivo. Foto Roberto García

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 3

Desde un costado del salón de prácticas, tres mujeres observan al conjunto de bailarinas que se desplaza en puntas de un lado a otro. Una cuenta los tiempos, otra sigue la secuencia de los pasos y una más chasquea los dedos para marcar los cambios.

Al finalizar, hacen correcciones: mantener la pierna a 90 grados al girar; ajustar la unión de dos pasos; marcar la postura al avanzar al frente.

Así, la Compañía Nacional de Danza (CND) afina los últimos detalles ante del estreno de El cascanueces, el clásico navideño que se presentará con música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), del 18 al 23 de diciembre, en el Auditorio Nacional.

La obra, que cuenta la historia de Clara, una niña que en Nochebuena recibe un cascanueces y, al quedar dormida entra en un mundo mágico donde el juguete cobra vida, tiene un fuerte arraigo entre las familias mexicanas. Después de 22 años y 228 funciones, se espera que en esta temporada se alcance un millón de espectadores. Un récord sin precedente para un montaje de ballet en este escenario.

“El cascanueces es uno de nuestros buques insignia para acercar la danza y el ballet a todo público: a los amantes del ballet, a las familias, a quienes vienen por la música o a las personas que nunca han asistido a un espectáculo de este tipo”, afirmó Érick Rodríguez, director artístico de la CND, en conferencia de prensa.

El cuento escrito por ETA Hoffmann, que reunirá a más de 200 artistas en escena, contará con la interpretación en vivo de la partitura del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, a cargo de la OTBA, con la conducción de Ayyub Guliyev, director principal del Teatro Estatal de Ópera y Ballet de Azerbaiyán.