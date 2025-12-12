Alejandra Ortiz Castañares

Viernes 12 de diciembre de 2025

Berna. Cuando Anni Albers entró al taller de tejido del Bauhaus en 1922, lo hizo sin entusiasmo. Lo consideraba “demasiado femenino”, el único espacio que la escuela más revolucionaria de Europa permitía a las mujeres. Tampoco imaginó que tendría una carrera artística. Lo dijo con claridad: la palabra “arte” no figuraba en su vocabulario, ni tampoco “carrera”. Años después, esa alumna reticente había transformado el tejido en un lenguaje plástico contemporáneo y se había convertido en la gran maestra del arte textil modernista.

Desde el 7 de noviembre y hasta el 22 de febrero de 2026, el Zentrum Paul Klee presenta la primera retrospectiva en Suiza de Anni Albers (1899-1994), con curaduría de Fabienne Eggelhöfer y Brenda Danilowitz, que recorre todas las etapas de su carrera, incluyendo sus numerosos viajes a México, con especial interés por explorar la relación entre arte, tejido y arquitectura.

Albers había ingresado al Bauhaus –la escuela alemana que revolucionó la enseñanza artística al integrar arte, técnica y vida cotidiana– movida por la necesidad de encontrar una dirección. En la escuela enseñaban grandes figuras: su futuro esposo, Josef Albers, además de Paul Klee, quien le aportó las bases teóricas de su trabajo en diseño, estructura y color. Ese taller textil que eligió con reservas se convirtió en su laboratorio intelectual: entre urdimbre y trama descubrió la estructura de la cuadrícula, fundamento tanto del tejido como de la abstracción moderna.

John Dewey, inspiración

El cierre del Bauhaus en 1933, por presión nazi, obligó a los Albers a emigrar a Estados Unidos, donde Josef fue invitado a enseñar en el recién fundado Black Mountain College en Carolina del Norte, semillero de las vanguardias estadunidenses e inspirado en las ideas progresistas de John Dewey. Allí ambos reanudaron el espíritu experimental del Bauhaus y sentaron las bases de la educación artística moderna.

Trabajó en el ámbito industrial creando tejidos para la arquitectura, donde combinó fibras naturales y materiales industriales –como rayón, celofán, Lurex o aluminio–. Con ello transformó el tejido en una arquitectura flexible, explorando contrastes de textura, luz y resistencia.

En 1949 se convirtió en la primera artista textil en presentar una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), la cual itineró por más de veinte ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Anni Albers concebía el tejido no como una práctica femenina, sino como forma de conocimiento universal que atraviesa culturas y tiempos. Admiraba especialmente a los tejedores del antiguo Perú, a quienes dedicó su libro On Weaving (1965), obra fundamental para artistas y diseñadores que contiene su reflexión teórica y práctica, reditado en 2018 con imágenes a color, con dedicatoria: “A mis grandes maestros, los tejedores del antiguo Perú”.