Autoridades de la alcaldía Coyoacán, del Invea y la PAOT han ignorado las denuncias: colonos
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 33
Sobre casas de dos o una planta se levantan construcciones de siete y ocho niveles en Santa Úrsula Coapa, donde el Programa de Desarrollo Urbano vigente sólo permite viviendas de tres pisos; pese a ello, la alcaldía de Coyoacán ha dejado que las inmobiliarias se promocionen y sin permisos erijan grandes edificaciones.
Vecinos de la calle Popocatépetl padecen la obra que lleva siete pisos y ha dañado sus hogares. Apenas el 25 de noviembre pasado el colado cayó sobre el techo de lámina de un predio contiguo destruyendo el cuarto donde dormía el propietario.
Han interpuesto denuncias ante la alcaldía, el Invea y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), pero ante la inacción de la autoridad los vecinos no sólo han visto cómo se consolidan las obras, sino también la aparición de nuevas construcciones impulsadas por la fuerte promoción del Mundial de Futbol, que han aprovechado los desarrolladores.
A principios de 2025, denunciaron los vecinos, “comenzaron a aparecer obras irregulares en la colonia; en cada calle hay una obra ilegal”.
Las nuevas construcciones, indicaron, se promocionan en redes sociales. “Muchas de ellas afirman que estarán listas a inicios de 2026 para aprovechar el Mundial, o en agosto, cuando la plusvalía de la colonia aumente”.
Pese a la ilegalidad, a marchas forzadas se levantan las edificaciones; las jornadas de los trabajadores son, en promedio, de 14 horas diarias sin ningún mecanismo de seguridad para las casas aledañas.
Reconocieron que algunas construcciones fueron clausuradas en las calles San Alejandro y calzada de Tlalpan; no obstante, permanecen en la ilegalidad las que se encuentran en la zona centro de la colonia.
Los vecinos sólo se explican la permisividad en las construcciones “por actos de corrupción en la alcaldía Coyoacán, que “está sacando provecho de la especulación que ha llegado por el Mundial mediante el pago de multas o dádivas para que no se interrumpan estos actos ilícitos, porque tienen la posibilidad de obtener ingresos para el cártel inmobiliario”.