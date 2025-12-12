Josefina Quintero Morales

Sobre casas de dos o una planta se levantan construcciones de siete y ocho niveles en Santa Úrsula Coapa, donde el Programa de Desarrollo Urbano vigente sólo permite viviendas de tres pisos; pese a ello, la alcaldía de Coyoacán ha dejado que las inmobiliarias se promocionen y sin permisos erijan grandes edificaciones.

Vecinos de la calle Popocatépetl padecen la obra que lleva siete pisos y ha dañado sus hogares. Apenas el 25 de noviembre pasado el colado cayó sobre el techo de lámina de un predio contiguo destruyendo el cuarto donde dormía el propietario.

Han interpuesto denuncias ante la alcaldía, el Invea y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), pero ante la inacción de la autoridad los vecinos no sólo han visto cómo se consolidan las obras, sino también la aparición de nuevas construcciones impulsadas por la fuerte promoción del Mundial de Futbol, que han aprovechado los desarrolladores.

A principios de 2025, denunciaron los vecinos, “comenzaron a aparecer obras irregulares en la colonia; en cada calle hay una obra ilegal”.