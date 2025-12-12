▲ Personal del Refugio Franciscano calificó el desalojo de “totalmente irregular” y teme que más de mil animalitos a la deriva estén “en grave peligro”. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 33

El Refugio Franciscano de animales ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, fue desalojado en cumplimiento de una sentencia emitida por el juzgado 60 civil, tras un conflicto por la posesión del predio que se encontraba bajo comodato con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que recuperó el mismo y deberá resguardar a los perros y gatos que ahí se encuentran.

La diligencia se realizó en las primeras horas del jueves, por un actuario acompañado de elementos de la policía capitalina, entre ellos de la Brigada de Vigilancia Animal.

Según el Refugio Franciscano, la sentencia fue “totalmente irregular” y señaló que más de mil animalitos “están en grave peligro de ser sacrificados o de un destino incierto”.

Sin embargo, en la resolución emitida por la jueza Ana Miriam Yépez quedó establecido que los animales quedarán bajo el resguardo de la parte actora.

“Los animales que al momento de la desocupación y entrega del inmueble se encuentren en el mismo, deberán quedar bajo el resguardo de la parte actora Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la CDMX. En caso de no hacerlo, se procederá a tomar las medidas que dispone la Ley de Protección a los Animales en el artículo 59 y será acreedora a las sanciones en caso de no cumplir con las obligaciones del cuidado de los animales”, se lee en la sentencia, de la que se tiene copia.