▲ Después de su largo peregrinaje, cientos de feligreses pasaron la noche en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Foto Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 33

El movimiento incesante de peregrinos que caminaron horas e incluso días para llegar al templo mariano –algunos avanzando de rodillas, otros cargando estandartes e imágenes religiosas– se reflejó en un total de 9 millones de visitantes, informó la alcaldía Gustavo A. Madero en su corte de ayer a las 22 horas. Detalló que del 5 al 10 de diciembre arribaron un millón de personas, mientras anoche ingresaron alrededor de 8 millones más, una afluencia que continuó incrementándose durante la madrugada.

El atrio y la Calzada de Guadalupe se convirtieron en un corredor incesante de familias enteras, grupos de ciclistas y relevos de antorcha provenientes de diferentes estados que comenzaron su ruta hace días, al igual que visitantes extranjeros que confluyeron en un mismo punto. Entre ellos venía Juan Zambrano, originario de Acatzingo, Puebla, quien arribó junto con una caravana de 10 camionetas adornadas con flores. Ante la inseguridad en la carretera, contó: “Si tenemos un percance vial, todos nos esperamos y nos auxiliamos”.

En conferencia de prensa, autoridades indicaron que para garantizar la seguridad de los feligreses hasta el domingo 14 se mantendrá activo el Operativo Basílica 2025, en el cual participan 5 mil 50 policías de distintas corporaciones, 8 mil trabajadores de la alcaldía y 10 mil del gobierno central, además de elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.