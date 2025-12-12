Suspenden tres tiendas por abusos y remiten a franeleros
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 33
El movimiento incesante de peregrinos que caminaron horas e incluso días para llegar al templo mariano –algunos avanzando de rodillas, otros cargando estandartes e imágenes religiosas– se reflejó en un total de 9 millones de visitantes, informó la alcaldía Gustavo A. Madero en su corte de ayer a las 22 horas. Detalló que del 5 al 10 de diciembre arribaron un millón de personas, mientras anoche ingresaron alrededor de 8 millones más, una afluencia que continuó incrementándose durante la madrugada.
El atrio y la Calzada de Guadalupe se convirtieron en un corredor incesante de familias enteras, grupos de ciclistas y relevos de antorcha provenientes de diferentes estados que comenzaron su ruta hace días, al igual que visitantes extranjeros que confluyeron en un mismo punto. Entre ellos venía Juan Zambrano, originario de Acatzingo, Puebla, quien arribó junto con una caravana de 10 camionetas adornadas con flores. Ante la inseguridad en la carretera, contó: “Si tenemos un percance vial, todos nos esperamos y nos auxiliamos”.
En conferencia de prensa, autoridades indicaron que para garantizar la seguridad de los feligreses hasta el domingo 14 se mantendrá activo el Operativo Basílica 2025, en el cual participan 5 mil 50 policías de distintas corporaciones, 8 mil trabajadores de la alcaldía y 10 mil del gobierno central, además de elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.
En la zona se instalaron carpas médicas cada 10 metros, mil 500 paramédicos con más de 2 mil 700 atenciones; tres helipuertos, dos motopuertos y 20 puntos de pernocta para quienes deseaban descansar unas horas antes de continuar. Manuel Lozano, originario de Santa María Amajac, Hidalgo, comenzó su travesía anteayer a las 3 de la tarde, pedaleando junto con 120 ciclistas durante 11 horas. Explicó que hoy “a las 3 de la mañana vamos a salir de regreso”.
Ante el abuso de comercios que incrementaron sus precios, fueron suspendidas tres tiendas y 50 franeleros fueron remitidos a justicia cívica por cobros irregulares en la vía pública. “Para estacionar el carro querían que pagáramos unos mil 500 pesos”, denunció Roque Villa. A la par, se habilitaron 500 equipos adicionales conectados al sistema de monitoreo con cámaras del C5. Se rescataron 11 perros extraviados entre la multitud y continuó la búsqueda activa de una persona desaparecida.
Estadunidenses como Benjamin y Landon destacaron la intensidad de la devoción guadalupana: “aquí la gente está dispuesta a caminar, dormir afuera o viajar días”, expresaron. Su visita coincidió con el despliegue de 25 traductores de idioma para guiar a personas de otros países que buscaban comprender la fuerza social de la víspera guadalupana, con miles de peregrinos que entonaron Las mañanitas a la Virgen.