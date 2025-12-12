Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 32
El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la demolición de la sede de la antigua Escuela Libre de Homeopatía, ubicada en la calle Peralvillo 75, colonia Morelos, con la finalidad de construir la primera Utopía de la alcaldía Cuauhtémoc, que contará con espacios de esparcimiento, cuidados médicos, educación y una alberca semiolímpica.
El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, estimó que a finales del año concluirán los trabajos de demolición, con lo que estarían en el proceso de construir 14 de 16 utopías consideradas en una primera etapa.
Sólo quedaría pendiente por iniciar las que estarán en Xochimilco y Cuajimalpa. En el primer caso, los habitantes rechazaron la construcción de la Utopía en el deportivo Xochimilco, y en el segundo, se ampararon contra la obra al desconocer los resultados de la consulta ciudadana, que la aprobaba.
Frente al inmueble de Peralvillo 75, que anteriormente había sido considerado para habilitar un albergue para migrantes que rechazó la comunidad, Basulto indicó que la Utopía busca garantizar el acceso a la cultura, el deporte y los cuidados para todas las familias del barrio de Tepito, donde hay una profunda identidad comunitaria y con una historia marcada por la organización vecinal.
Se construirán tres niveles
El predio cuenta con una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados y contará con una construcción de tres niveles. En la planta baja se concentrarán espacios como cocina popular, tortillería, comercio justo, lavandería, casa de día, bienestar animal y un Centro de Desarrollo Infantil. También se habilitarán áreas para hidroterapia, terapia física y una alberca semiolímpica.
En el segundo piso se ubicará un gimnasio, consultorios médicos, módulo de atención sicológica, un laboratorio químico, una estancia infantil y la casa de atención a la mujer.
La Utopía se sumará a una red de equipamientos ya presentes en el entorno, como el centro deportivo José María Morelos y Pavón, la galería José María Morelos del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como diversas escuelas primarias y centros de atención infantil.