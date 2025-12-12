Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 32

El Gobierno de la Ciudad de México comenzó la demolición de la sede de la antigua Escuela Libre de Homeopatía, ubicada en la calle Peralvillo 75, colonia Morelos, con la finalidad de construir la primera Utopía de la alcaldía Cuauhtémoc, que contará con espacios de esparcimiento, cuidados médicos, educación y una alberca semiolímpica.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, estimó que a finales del año concluirán los trabajos de demolición, con lo que estarían en el proceso de construir 14 de 16 utopías consideradas en una primera etapa.

Sólo quedaría pendiente por iniciar las que estarán en Xochimilco y Cuajimalpa. En el primer caso, los habitantes rechazaron la construcción de la Utopía en el deportivo Xochimilco, y en el segundo, se ampararon contra la obra al desconocer los resultados de la consulta ciudadana, que la aprobaba.

Frente al inmueble de Peralvillo 75, que anteriormente había sido considerado para habilitar un albergue para migrantes que rechazó la comunidad, Basulto indicó que la Utopía busca garantizar el acceso a la cultura, el deporte y los cuidados para todas las familias del barrio de Tepito, donde hay una profunda identidad comunitaria y con una historia marcada por la organización vecinal.