La CDMX está lista para recibir a visitantes, señala Carlos Martínez
Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 32
En la Ciudad de México, en el corredor Reforma-Polanco abrieron este año 11 nuevos hoteles con disponibilidad de 950 habitaciones, mientras otra cantidad similar de inmuebles que se construyen en esa zona podrían estar listos antes de que concluya el primer semestre de 2026, es decir, en junio, cuando empieza el Mundial de Futbol, señaló el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, Carlos Martínez Velázquez.
En entrevista, precisó que no existe una tarifa fija en los precios de hospedaje ni una ley que así lo defina; sin embargo, indicó que en la capital “es muy barata la noche de hotel”.
Detalló que el hospedaje por noche en una habitación es de alrededor de mil 800 pesos, en promedio, mientras en Nueva York, Estados Unidos, es de 300 dólares, equivalente a 5 mil 400 pesos.
Por su parte, la Asociación de Hoteles de México indicó que las tarifas se actualizan anualmente conforme al registro de la inflación, a las que suman un porcentaje, y que se rigen por la oferta y la demanda, es decir, por temporada alta y baja.
Apuntó que la capital se ubica con las tarifas promedio de habitaciones de hotel estándar durante el Mundial más baratas de las ciudades sedes, por debajo de Nueva York, Boston y Toronto.
Además, precisó, no se han recuperado las cifras de antes de la pandemia, porque en 2020 la tarifa promedio era de 2 mil 200 pesos.
Martínez Velázquez expuso que a octubre pasado la recaudación del impuesto sobre hospedaje aumentó 18 por ciento, aplicado a hoteles y las diferentes plataformas digitales, con un total de 724 mil millones de pesos.
Destacó que aún sin cerrar 2025 se han registrado 60 millones de visitantes y 15.3 millones de turistas, es decir, un aumento de un millón de personas, mientras el total de hoteles de categoría turística son 850, que significa que la capital dispone de un hospedaje de 62 mil 280 habitaciones, es decir 950 cuartos más que en 2024.
Obras diversas
Las autoridades destinarán más de 7 mil 500 millones de pesos para diferentes obras de movilidad con motivo del Mundial, entre ellas el Centrobús, la iluminación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la zona hotelera de Polanco y la instalación de murales, además del impulso de 10 rutas turísticas, entre las que se encuentran los centros históricos de San Ángel, Chimalistac, Coyoacán y Tlalpan, “que son corredores importantes”, así como La Lagunilla, Tlatelolco, la Zona Rosa, Chapultepec y el corredor del Centro Histórico con conexión a Buenavista.
Aseguró que la capacidad hotelera “está lista” para recibir a los visitantes, en tanto que la oferta de las plataformas es de más de 20 mil espacios, que es suficiente ante la posible llegada de más de 5 millones de personas.