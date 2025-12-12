Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 32

En la Ciudad de México, en el corredor Reforma-Polanco abrieron este año 11 nuevos hoteles con disponibilidad de 950 habitaciones, mientras otra cantidad similar de inmuebles que se construyen en esa zona podrían estar listos antes de que concluya el primer semestre de 2026, es decir, en junio, cuando empieza el Mundial de Futbol, señaló el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, Carlos Martínez Velázquez.

En entrevista, precisó que no existe una tarifa fija en los precios de hospedaje ni una ley que así lo defina; sin embargo, indicó que en la capital “es muy barata la noche de hotel”.

Detalló que el hospedaje por noche en una habitación es de alrededor de mil 800 pesos, en promedio, mientras en Nueva York, Estados Unidos, es de 300 dólares, equivalente a 5 mil 400 pesos.

Por su parte, la Asociación de Hoteles de México indicó que las tarifas se actualizan anualmente conforme al registro de la inflación, a las que suman un porcentaje, y que se rigen por la oferta y la demanda, es decir, por temporada alta y baja.

Apuntó que la capital se ubica con las tarifas promedio de habitaciones de hotel estándar durante el Mundial más baratas de las ciudades sedes, por debajo de Nueva York, Boston y Toronto.

Además, precisó, no se han recuperado las cifras de antes de la pandemia, porque en 2020 la tarifa promedio era de 2 mil 200 pesos.