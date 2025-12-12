Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 31

El pleno del Congreso de la Ciudad de México comenzó la aprobación de más de 80 dictámenes como parte del cierre del periodo legislativo.

Según explicaron diputados, entre la sesión de ayer, la de mañana y la del próximo lunes se prevé desahogar esa cantidad de reformas.

Para eso, los legisladores debieron aprobar un acuerdo para dispensar las 48 horas mínimas que se requieren para la discusión de los dictámenes en el pleno, pues varios de ellos fueron aprobados unas horas antes.

El presidente de la mesa directiva, el pevemista Jesús Sesma, reconoció que las bancadas deben mejorar su organización para desahogar el trabajo en comisiones.

“En enero tenemos que sentarnos a planificar muy, muy bien lo que va a ser el siguiente periodo para que no suceda lo de hoy (ayer). Lo que estamos viviendo no es porque esté mal hecho, sino porque siempre se puede mejorar, se puede ser perfectible”, mencionó, al tiempo que continuaba la dictaminación de reformas en comisiones.

Tan sólo en la sesión de ayer se aprobaron 21 reformas, que van desde la armonización de la ley –como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México– y propuestas enviadas al Congreso de la Unión por tratarse de leyes federales, hasta cambios de fondo.

La más importante de este día fue prohibir la exhibición física de animales de compañía como perros y gatos que se encuentren en proceso de venta o adopción, de lo contrario los establecimientos mercantiles, albergues o refugios podrán ser multados con hasta 339 mil pesos.