▲ Tan sólo en la demarcación Iztapalapa, de enero a octubre de este año se tenían contabilizados 232 socavones. En esta imagen, la megaoquedad originada en la colonia Renovación, donde cayó un camión repartidor de refrescos. Foto Alfredo Domínguez

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 12 de diciembre de 2025, p. 31

El Gobierno de la Ciudad de México emitió una declaratoria de emergencia en nueve alcaldías, más de la mitad del territorio de la capital del país, para la atención de daños por socavones e inundaciones provocados por las lluvias atípicas ocurridas a lo largo de este año.

Lo anterior implica la realización de 35 obras para mitigar y prevenir riesgos por este tipo de emergencias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Tláhuac.

El documento, publicado en la Gaceta Oficial de la de la Ciudad de México, señala que dichas obras, que consisten básicamente en la sustitución y rehabilitación de infraestructura hidráulica, se pagarán con recursos del presupuesto de diversas secretarías, el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad y el Fondo de Atención a Contingencias y Desastres Naturales.

En el anexo de la declaratoria de emergencia, firmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se establece la realización de 18 proyectos por la presencia de socavones, que consisten en la sustitución de colectores y tuberías en vialidades como Río Churubusco, Gran Canal, Ignacio Zaragoza, Talismán, Anillo Periférico, Wilfrido Massieu, Vallejo y Ferrocarril Hidalgo.

Grietas y vasos reguladores

Asimismo, se enlistan 13 acciones para mitigar inundaciones que incluyen la reparación de una grieta en el puente vehicular La Concordia, la construcción y rehabilitación de vasos reguladores en los parques Cuitláhuac y Balvanera, así como en el cruce de las avenidas Ermita y Anillo de Circunvalación, además de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, entre otras.