Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 29

Editorial

Las deserciones de juzgadores continúa, el rezago judicial también. Era más fácil corregir al mínimo porcentaje de jueces incomodos políticamente, que dar la espalda a los ciudadanos necesitados del servicio público judicial.

“En camino a Leo” de Ana Claudia Bárcenas Torres (México, 2025) es una película sobre la transición de una estudiante de 17 años a su identidad masculina, con la remoción de los senos. Ante la firmeza de la hija trans, su madre se obliga a enfrentar sus miedos personales y su propia historia familiar. Una muestra de la dificultad materna en la comprensión de los hijos en cualquier tema. Una recomendable película que habla de la intimidad en las familias y de la necesidad social por informar sobre la minoría transexual. Una prueba de la importancia del IMCINE y del FOCINE, aquí al coadyuvar en la educación sobre la comunidad trans.