A dos días de que empiece el periodo vacacional de fin de año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admite que el ciclo 2024-2025 estuvo caracterizado por momentos “complejos y difíciles”, especialmente en el último trimestre, cuando se vio ensombrecido por amenazas de bomba, paros y un crimen dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.
A pesar de los lamentables suce-sos que ocasionaron “aprendizajes perdidos”, según conclusiones de directores de algunas facultades, las autoridades expresan que la universidad “no se detiene” y para 2026 continuará trabajando “con responsabilidad, transparencia y cercanía con la comunidad para responder con firmeza y planeación estratégica a los retos del nuevo año”.
En medio de un entorno cambiante e incierto, donde la tecnología transforma las relaciones personales y los procesos de enseñanza-aprendizaje, la UNAM tiene la convicción de iniciar el siguiente año con el compromiso de mantener la unidad de la comunidad universitaria, la cual se vio fragmentada tras dichos episodios de incertidumbre y temor.
Pese a las adversidades, indica, la gestión del rector Leonardo Lomelí se ha centrado de manera especial en incrementar la oferta educativa y consolidar la pertinencia académica, pues incrementó en más de mil 500 lugares la matrícula en educación media superior, permitiendo atender a 35 mil 195 alumnos de nuevo ingreso en este nivel.
Con este esfuerzo, subraya, la universidad suma, en total, una población estudiantil de casi 380 mil estudiantes, desde iniciación universitaria hasta posgrado.
En un comunicado con su balance de 2025, la UNAM destaca que se inauguró la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, con cinco nuevas licenciaturas; “esta expansión se extendió a las ENES Morelia, León, Juriquilla y Mérida, que sumaron más carreras a su oferta académica.
Sobre los apoyos a los estudiantes, indica que casi 280 mil estudiantes de la UNAM, desde bachillerato hasta posgrado, tienen alguna beca, lo cual representa 73.6 por ciento.