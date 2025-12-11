Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 12

A dos días de que empiece el periodo vacacional de fin de año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) admite que el ciclo 2024-2025 estuvo caracterizado por momentos “complejos y difíciles”, especialmente en el último trimestre, cuando se vio ensombrecido por amenazas de bomba, paros y un crimen dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

A pesar de los lamentables suce-sos que ocasionaron “aprendizajes perdidos”, según conclusiones de directores de algunas facultades, las autoridades expresan que la universidad “no se detiene” y para 2026 continuará trabajando “con responsabilidad, transparencia y cercanía con la comunidad para responder con firmeza y planeación estratégica a los retos del nuevo año”.

En medio de un entorno cambiante e incierto, donde la tecnología transforma las relaciones personales y los procesos de enseñanza-aprendizaje, la UNAM tiene la convicción de iniciar el siguiente año con el compromiso de mantener la unidad de la comunidad universitaria, la cual se vio fragmentada tras dichos episodios de incertidumbre y temor.