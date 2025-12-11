▲ Familia de haitianos solicita refugio en la casa Tochan, que recibe a migrantes mientras regularizan su estancia en el país. Foto Luis Castillo

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 12

Los recursos asignados a las áreas encargadas de la gestión migratoria aumentarán 17 por ciento para 2026. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) será la que mayor incremento tendrá en porcentaje, con más del doble de su presupuesto en comparación con el presente año.

De acuerdo con el calendario del presupuesto autorizado al ramo administrativo 04, correspondiente a la Secretaría de Gobernación, y que fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los recursos para la Comar, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, suman 2 mil 171 millones 670 mil 183 pesos. Esta cifra representa 17.2 por ciento más que los mil 851 millones 531 mil 280 de 2025.

El INM pasará de mil 700 millones 105 mil 266 pesos a mil 961 millones 211 mil 32 pesos, con las partidas más grandes programa-das para noviembre y diciembre.