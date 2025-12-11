Alexia Villaseñor y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 12

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, más de cien organizaciones y colectivos hicieron un llamado “urgente” al Estado mexicano para que asegure la protección y respeto a las garantías individuales ante la persistencia de desapariciones y desplazamiento forzado, ataques a periodistas y defensores del medio ambiente, feminicidios, falta de acceso a la justicia y privación de la libertad sin sentencia.

La Fundación para la Justicia, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones que integran el Es-pacio OSC, entre otras, indicaron que en 2025 han sido asesinados al menos seis periodistas y 14 personas defensoras por su labor.

Recordaron que al corte del 30 de septiembre pasado, el Registro Nacional contabilizó 132 mil 81 personas desaparecidas y no localizadas desde que comenzó el conteo; de ellas, 102 mil 447 son hombres (77.56 por ciento), 29 mil 222 mujeres (22.12 por ciento) y 412 personas no identificadas (0.31 por ciento). A esto se suma la crisis de identificación forense, con más de 72 mil restos que no han sido reconocidos, dijeron.