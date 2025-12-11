Aseguraría escrutinio sobre políticas de Estado, señalan
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 12
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, más de cien organizaciones y colectivos hicieron un llamado “urgente” al Estado mexicano para que asegure la protección y respeto a las garantías individuales ante la persistencia de desapariciones y desplazamiento forzado, ataques a periodistas y defensores del medio ambiente, feminicidios, falta de acceso a la justicia y privación de la libertad sin sentencia.
La Fundación para la Justicia, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones que integran el Es-pacio OSC, entre otras, indicaron que en 2025 han sido asesinados al menos seis periodistas y 14 personas defensoras por su labor.
Recordaron que al corte del 30 de septiembre pasado, el Registro Nacional contabilizó 132 mil 81 personas desaparecidas y no localizadas desde que comenzó el conteo; de ellas, 102 mil 447 son hombres (77.56 por ciento), 29 mil 222 mujeres (22.12 por ciento) y 412 personas no identificadas (0.31 por ciento). A esto se suma la crisis de identificación forense, con más de 72 mil restos que no han sido reconocidos, dijeron.
En cuanto a las personas buscadoras, al menos 30 familiares de desaparecidos han sido asesinados, cinco en 2025, la mayoría mujeres.
En relación con este género, hasta septiembre de 2025 se registraron 513 feminicidios, mil 607 homicidios dolosos de mujeres y 2 mil 901 desaparecidas, lo que evidencia la persistencia de violencias graves, sostuvieron.
Por este motivo, consideraron “esencial” que el gobierno federal establezca mecanismos de diálogo periódico con organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información, así como para asegurar el escrutinio público de las políticas puestas en marcha.
A su vez, el Instituto para las Mu-jeres en la Migración (Imumi) destacó que a dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, “la justicia no está completa para las víctimas y sus familiares, el caso sigue abierto y continúan pendientes las obligaciones del Estado”.