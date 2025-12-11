Carolina Gómez Mena

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 11

La violencia contra las mujeres en México “no disminuye, se agrava”. De enero a octubre de este año, 2 mil 375 fueron asesinadas, lo que significa que cada tres horas se arrebata una vida por el simple hecho de ser mujer. Asimismo, diariamente 755 féminas viven violencia familiar y cada hora dos sufren agresión sexual, expuso la Red Nacional de Refugios (RNR).

Pese a lo anterior y a que los centros externos de atención de la RNR aumentaron 208 por ciento sus atenciones en 2025 y la red ha dado apoyo a 11 mil 442 mujeres víctimas de violencias machistas, los recursos para los refugios siguen sin ser liberados en su totalidad, lamentó Wendy Figueroa, directora de la agrupación.

Ayer, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, la RNR llevó a cabo en el Monumento a la Revolución la actividad Micrófono Abierto para la Realidad que el Estado no Escucha, en la cual Figueroa detalló a La Jornada que de los aproximadamente 47 refugios que este año reciben recursos federales, 10 no han recibido la segunda ministración de 2025, mientras a la totalidad de los albergues no les han dado el dinero para pagar honorarios de las profesionistas (sicólogas, abogadas y trabajadoras sociales) que ahí laboran.