César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 11

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está en una fase de actualización tecnológica e infraestructura enfocada en la seguridad, eficiencia y experiencia del pasajero de cara a la Copa del Mundo 2026.

En entrevista, el almirante Juan José Padilla Olmos, director de la terminal aérea, admite que los inconvenientes para los usuarios continuarán debido a que las obras de remodelación se extenderán al próximo año, y afirma que la restructuración no es sólo por el Mundial, sino para que tenga un mejor funcionamiento en las siguientes décadas.

Sin embargo, los trabajos ocasionan molestia en viajeros y empleados, porque transitan por pasillos donde se arreglan techos y luminarias, entre otros; además, por el cierre de áreas y las dificultades de tránsito en accesos y salidas.

Durante un recorrido por las instalaciones, se observó que para ingresar a la terminal 1 las personas caminan abajo de la banqueta con los riesgos que ello implica; pero no sólo eso, en ambulatorios y salas de última espera deben soportar el ruido de maquinaria, respirar el polvo que se genera y esquivar barreras, escombros, lonas o cintas que restringen las zonas de obra.

El fuerte sonido que ocasionan la maquinaria pesada, el taladro, la esmeriladora y el martilleo para soldar, sustituir pisos, plafones o derribar paredes obliga a que los turistas de ambas terminales se comuniquen a gritos con trabajadores de migración, aerolíneas y comercios. Otros inconvenientes son los desniveles del piso donde se realizan las modificaciones. También, varios sanitarios se encuentran cerrados debido a los arreglos de las instalaciones.

“Desafortunadamente, trabajos de la envergadura que se están ejecutando perjudican a los usuarios por las zonas intransitables y comercios cerrados”, dice al respecto Padilla Olmos y ofrece disculpas, pero reitera que las molestias causadas van a estar plenamente justificadas en tres o cuatro meses, con mejores instalaciones y mayor comodidad para todos.

Para el proyecto, que incluye restauración de fachadas, arreglo de drenaje, pisos, reorganización de espacios comerciales, mejoramiento de puntos de ingresos de salas de última espera, sistema eléctrico y aire acondicionado, por mencionar algunos, se invirtieron aproximadamente 9 mil millones de pesos, de los que 5 mil millones se ejercieron este año y el resto en 2026.

Remodelación profunda

“El Mundial fue secundario. El inicio del trabajo de mantenimiento y remodelación se dio a partir de que Marina llegó aquí (en octubre de 2023), era un asunto de tener mejor presentación, pero en cuanto se hicieron estudios y valoraciones se determinó que no era pintar paredes y arreglar baños, que el alcance era mucho más profundo. Tanto es así, que estamos trabajando en cambiar drenajes, ambulatorios y salas de última espera.