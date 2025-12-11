Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 10

Almoloya de Juárez, Méx., Una juez de distrito adscrita al cen-tro de justicia del penal federal de máxima seguridad El Altiplano rati-ficó ayer la medida cautelar de prisión preventiva contra el ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, acusado de lavado de dinero

Al ex mandatario priísta se le imputa ocultar el origen de 73 millones 925 mil pesos que desvió durante su gestión (2010-2016).

Como el delito no es considerado grave por el Código Penal Federal, la defensa pidió que se le dejara en libertad bajo caución, pero el Ministerio Público sostuvo que liberarlo representaba un peligro de obstaculización para la indagatoria, dado el rango y poder político que tuvo como gobernador de Chihuahua.