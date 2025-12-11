Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 10
Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, pagó “millones de pesos” a cambio de conocer la información que obtenía la Fiscalía General de la República (FGR) “para evitar que sus negocios sean (fueran) cateados y detener las investigaciones contra los integrantes de la organización” con la cual estuvo involucrado, misma que trafica armas, hidrocarburos, vende droga y se apodera de inmuebles en varias entidades del país.
Lo anterior está asentado en la causa penal 494/2025, con la cual un juzgado en Querétaro libró orden de captura contra los líderes de ese grupo delictivo, incluido Rocha Cantú, quien obtuvo un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador de la FGR durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, quien dejó su cargo en noviembre pasado.
La indagatoria que dio origen a la causa penal se integró en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y en ella participaron con intervenciones telefónicas, realizando dictámenes, seguimiento de operaciones delictivas y recopilación de datos almacenados en equipos de cómputo y casas de seguridad, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protec-ción Ciudadana (SSPC), y de la Agen-cia de Investigación Criminal (AIC).
De acuerdo con los datos de la orden de aprehensión, la primera denuncia que sirvió para investigar y detectar la operación de este grupo delictivo se presentó de manera anónima el 29 de noviembre de 2024, y ello originó la carpeta de investigación FGR/FEMDO/VUA/2447/2024.
Las indagatorias con las cuales se libró la orden de captura contra Rocha Cantú refieren que, mediante intervenciones telefónica, fue “identificado como miembro de la organización desde el 15 de diciembre de 2024”.
Según la FGR, el empresario era miembro del grupo delictivo “con funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos”.
Le filtraban información desde la Femdo
Los indicios presentados ante el juez Rodrigo Robles Salazar, quien emitió la orden de captura, refieren que Rocha Cantú pagó “millones depesos a Jacobo Reyes León, El Lic, a cambio de información, pues este último como intermediario le consigue información en la Femdo”.
De acuerdo con las investigaciones, el combustible robado de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los hidrocarburos que eran ingresados ilegalmente a territorio mexicano desde Estados Unidos o Guatemala, se comercializaban en las gasolinerías propiedad de Rocha Cantú, y las “ganancias” eran transferidas a cuentas bancarias por un hombre identificado como Daniel Roldán Morales, El Inge.
Asimismo, la organización posee cuentas bancarias en las que Reyes León y El Inge “reciben y redireccionan los recursos obtenidos ilícitamente del posicionamiento de licencias de portación para armas de fuego, a través de las empresas de seguridad” que ellos operan en distintas entidades del país y que, según la indagatoria, se encuentran bajo investigación.
Los documentos del Poder Judicial de la Federación, de los cuales posee copia La Jornada, señalan que Roldán “viaja a Guatemala a negociar el precio de combustible y lo interna en ocasiones personalmente a territorio mexicano en bidones (pipas) de 25 mil litros, reci-be los recursos de la venta del com-bustible, se encarga de la administración y logística en los inmuebles identificados como La Espuela y El Patio, donde almacenan el hidrocarburo y realizan el trasvase del mismo, así como las mezclas con las que lo alteran, también se encarga del control de las empresas factureras, es el intermediario con la empresa Tabasco Capital”.