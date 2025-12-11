Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 10

Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, pagó “millones de pesos” a cambio de conocer la información que obtenía la Fiscalía General de la República (FGR) “para evitar que sus negocios sean (fueran) cateados y detener las investigaciones contra los integrantes de la organización” con la cual estuvo involucrado, misma que trafica armas, hidrocarburos, vende droga y se apodera de inmuebles en varias entidades del país.

Lo anterior está asentado en la causa penal 494/2025, con la cual un juzgado en Querétaro libró orden de captura contra los líderes de ese grupo delictivo, incluido Rocha Cantú, quien obtuvo un criterio de oportunidad para ser testigo colaborador de la FGR durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, quien dejó su cargo en noviembre pasado.

La indagatoria que dio origen a la causa penal se integró en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y en ella participaron con intervenciones telefónicas, realizando dictámenes, seguimiento de operaciones delictivas y recopilación de datos almacenados en equipos de cómputo y casas de seguridad, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protec-ción Ciudadana (SSPC), y de la Agen-cia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con los datos de la orden de aprehensión, la primera denuncia que sirvió para investigar y detectar la operación de este grupo delictivo se presentó de manera anónima el 29 de noviembre de 2024, y ello originó la carpeta de investigación FGR/FEMDO/VUA/2447/2024.

Las indagatorias con las cuales se libró la orden de captura contra Rocha Cantú refieren que, mediante intervenciones telefónica, fue “identificado como miembro de la organización desde el 15 de diciembre de 2024”.

Según la FGR, el empresario era miembro del grupo delictivo “con funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos”.