En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, Armada de México (Semar), autoridades fede-rales detuvieron en Durango a Éd-gar N El Limones, identificado como jefe de plaza de la célula delictiva Los Cabrera, organización del cártel de Sinaloa afín al grupo de La Mayiza y que opera en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Sinaloa.
Aunque desde marzo de 2023 Édgar N fue designado secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Durango, Pedro Haces, dirigente nacional de esa central obrera y coordinador de operación política de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que el sujeto “no pertenece” a la Catem. “La gente que extorsiona no cabe” en esta organización, declaró.
El Limones “era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Datos del gabinete de Seguridad refieren que “se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, El 03 o El 300”, líder de esa célula.
Las autoridades detectaron que el ahora detenido “recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero, además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas y juegos de apuestas”.
El 20 de marzo de 2023, cuando Armando Cobián fue nombrado secretario general de la Catem en Durango, anunció que como secretario de organización de la agrupación había sido nombrado Édgar Rodríguez Ortiz.
Junto a un mensaje en su cuen-ta de Facebook, Cobián publicó una imagen de ambos junto al dirigente nacional de la Catem, Pedro Haces.
“Muy agradecido con el senador Pedro Haces, secretario general nacional de la Catem, por depositar su confianza en mí para ser el secretario general de la Catem en Durango y nuestro compañero Édgar (Rodríguez) Ortiz como secretario de organización en el estado”, refirió.
Sin embargo, Pedro Haces negó cualquier relación con el presunto extorsionador y dijo que el delegado de la Catem en la entidad “es Armando Cobián, al que yo reconozco. A El Limones nunca lo he reconocido y nunca he hablado con él”.
Sostuvo incluso que, “si (el individuo) tiene alguna relación de amistad con alguien de Catem es tema personal, es de ellos”.
–¿Lo conoce? ¿Nunca ha hablado con él ? –se le insistió en entrevista.
–Nunca he hablado con él. Sacaron una fotografía. Ustedes ven cuánta gente se me acerca a pedirme fotografías, no les voy a pedir su INE para una foto.
(Con información de Leopoldo Ramos y Saúl Maldonado, corresponsales)