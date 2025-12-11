▲ Ayer fue detenido en Durango Édgar N El Limones, jefe de plaza de la célula delictiva Los Cabrera, dedicada a la extorsión, y quien en marzo de 2023 fue nombrado secretario de organización de la Catem en dicha entidad. Foto SSPC

Gustavo Castillo, Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 10

En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, Armada de México (Semar), autoridades fede-rales detuvieron en Durango a Éd-gar N El Limones, identificado como jefe de plaza de la célula delictiva Los Cabrera, organización del cártel de Sinaloa afín al grupo de La Mayiza y que opera en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Sinaloa.

Aunque desde marzo de 2023 Édgar N fue designado secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Durango, Pedro Haces, dirigente nacional de esa central obrera y coordinador de operación política de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que el sujeto “no pertenece” a la Catem. “La gente que extorsiona no cabe” en esta organización, declaró.

El Limones “era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Datos del gabinete de Seguridad refieren que “se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, El 03 o El 300”, líder de esa célula.

Las autoridades detectaron que el ahora detenido “recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero, además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas y juegos de apuestas”.