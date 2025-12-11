Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 9

En sus primeros 100 días, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó su producción y el número de asuntos resueltos en sesiones públicas, en comparación con la integración anterior, según el informe de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que presentó ayer en sesión solemne ante representantes de los tres poderes de la Unión.

De acuerdo con los datos, entre septiembre y noviembre resolvió 2 mil 590 expedientes: 663 en el pleno, 44 por acuerdo o dictamen de ponencias y mil 883 mediante acuerdos de la presidencia.

La Corte anterior, en el mismo lapso atendió 2 mil 774 asuntos, pero sólo 75 llegaron a sesión pública, 138 se resolvieron por acuerdo de ponencias, mil 459 por la presidencia y mil 103 en salas.

El informe destaca además un salto en la productividad del pleno: pasó de un promedio de 1.8 temas por sesión a 16.4.