Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 9

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de atraer y resolver en definitiva el amparo de Mario Aburto Martínez, recurso que podría dejarlo en libertad o confirmar que debe cumplir su sentencia de 45 años por el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio, perpetrado el 23 de marzo de 1994.

El amparo directo 104/2021 de Aburto iba a ser resuelto el pasado 9 de diciembre por el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, pero se suspendió luego de que ese mismo día, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz admitió la solicitud de atracción para someterla a consideración del pleno.

“En caso de que el pleno de este tribunal decida no ejercer su facultad de atracción, se tendrá por levantada de forma inmediata la suspensión referida, a fin de dejar expedita la jurisdicción del tribunal colegiado del conocimiento, por lo que al haber quedado concluido este expediente, podrá –sin mayor trámite– ser remitido al archivo”, notificó ayer la Corte en listas electrónicas.

El caso se reactivó luego de que en 2023, el mismo tribunal colegiado amparó a Mario Aburto para dejar sin efecto la sentencia de 1994 que lo condenó a 45 años de prisión, y ordenó dictar una nueva resolución aplicando el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima es de 30 años –la cual ya cumplió– en lugar del federal, con el que recibió 45.

Inconforme, la FGR llevó el caso a la SCJN. En octubre de 2024, la entonces primera sala revocó el amparo sin entrar al fondo y ordenó al tribunal colegiado reponer el procedimiento con elementos que contemplen emplazar a las víctimas indirectas del caso (los familiares de Colosio Murrieta) y realizar todas las diligencias necesarias para emitir una nueva resolución.

Sin embargo, ningún familiar del priísta asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, compareció ante el juez, por lo que la resolución del amparo directo 104/2021 se programó para el 9 de diciembre, que finalmente no se llevó a cabo.