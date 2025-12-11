▲ Acudieron a la sede de la Corte representantes de los tres poderes de la Unión. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, no asistió por motivos de agenda. Foto Luis Castillo

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 9

Frente a representantes de los tres poderes de la Unión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rindió ayer un informe por los primeros 100 días de labores del nuevo máximo tribunal del país.

Afirmó que se revirtió la etapa de una “Corte lenta, anquilosada, ensimismada y hasta soberbia”, y defendió que ahora actúa con independencia judicial, “sin subordinación”, con austeridad y “más cercana a la realidad y al pueblo de México”.

Aseguró que ahora estableció una cooperación respetuosa con sectores económicos, autoridades locales y organismos internacionales, lo que fortalece la gobernabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de las sentencias. Sin embargo, enfatizó que “no se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional” ni responde a intereses particulares.

“En este periodo hemos impulsado y garantizado independencia judicial plena, así como adecuada y respetuosa vinculación con los otros poderes. Hoy existe diálogo constante y maduro entre los poderes de la Unión; no hay sumisión ni subordinación, sino corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada uno.

“En estos primeros meses hemos dejado claro que la Suprema Corte mantiene firme su responsabilidad institucional, no responde a intereses particulares, no se ajusta a presiones coyunturales, no permite que el clima político del momento distorsione su papel ni se inclina ante ninguna agenda ajena al marco constitucional”, subrayó.

Sobre la política de austeridad, dijo que el nuevo pleno revisó prácticas internas y eliminó privilegios que gozaron los anteriores ministros, por lo que anunció que para el ejercicio fiscal 2026 no serán necesarios los 661 millones de pesos adicionales que solicitó al Congreso su antecesora, Norma Piña Hernández.