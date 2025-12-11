Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 8

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a Cosmocolor, asociada con la empresa pública Talleres Gráficos de México (TGM) e Icards Solutions, el contrato para producir hasta 94.1 millones de credenciales para votar, que se fabricarán durante cinco años, a partir del segundo semestre de 2026.

Cosmocolor, fundada por Jorge Khawagi, habría transmitido la mayoría accionaria a su hijo del mismo nombre, ex boxeador y ex diputado federal del Partido Verde. Desde hace varias décadas, la compañía ha firmado contratos con gobiernos para elaborar licencias de manejo, tarjetas de circulación y servicios relacionados con datos biométricos, así como soportes técnicos asociados.

En tanto, TGM ya trabaja con el INE. El contrato más reciente fue para la impresión de más de 600 millones de boletas de la elección judicial de junio de este año.

La licitación para producir las credenciales para votar es la más costosa de todas las emitidas por el INE, apenas por debajo de la renta de vehículos, cuyo contrato (por algo más de mil millones de pesos) fue investigado por el Órgano Interno de Control, al detectar sobreprecios en el periodo 2019-2022.

Quejas por “arreglos”

El proceso no estuvo exento de dudas, expuestas formalmente por algunos concursantes, al mencionar explícitamente supuestos arreglos previos en favor de Cosmocolor, según se lee en la etapa de aclaración de dudas.

Ayer, tras el fallo, el INE dijo que “todas las empresas fueron verificadas en los sistemas de provedores sancionados, sin encontrarse impedimento alguno para participar”.

Destacó que el proceso contó con un testigo social y que con la adjudicación “se asegura la producción con altos estándares de seguridad, calidad e innovación a precios aceptables y verificados”.

En el camino quedó Litho Formas, descalificada por no cumplir aspectos técnicos. Esta empresa, que ya ha recibido contratos en el sector, sobre todo de institutos electorales estatales, se anotó con seis aliados (Indra Sistemas Mexico, Toppan Security, Inetum España, Inteum México, Latin ID y Soluciones Tecnológicas), y presentó una oferta por 54.2 millones de dólares. Cosmocolor propuso 55.6 millones, pero por debajo de la actual concesionaria, Veridos México (asociada con Giesecke y Derivent de México, así como Gráficas Corona), que presupuestó 59.9 millones de dólares.