Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 6

En un agrio intercambio durante la sesión por el Día Internacional de los Derechos Humanos, las bancadas de Morena y PAN en la Cámara de Diputados se acusaron por abusos cometidos durante sus gobiernos.

Antes de cerrar el periodo de sesiones ordinarias, el pleno citó a una sesión solemne para conmemorar la fecha, pero los presentes retomaron su rijosidad cuando el PAN sostuvo que no puede haber derechos humanos “con narcoterrorismo en Michoacán e impunidad para el gobernador de Sinaloa”.

Tampoco, exclamó a gritos desde la tribuna Germán Martínez (PAN), cuando la Sección Instructora de la Cámara –encargada de resolver si ha lugar o no al retiro de inmunidad (fuero) de legisladores y funcionarios– “esconde los expedientes que acaban de llegar”.

Rota la solemnidad de la sesión, en respuesta Yoloczin Domínguez Serna (Morena) lamentó que se pasara por encima del acuerdo para desarrollar la conmemoración “de manera decente y pacífica”.

Y entonces recordó a Martínez que él fue senador por Morena y luego funcionario en el sexenio pasado.

“Lamentablemente quiero decir que, efectivamente como movimiento hemos cometido un error: abrirle las puertas a Germán Martínez”, expuso. Ante el griterío desatado entre las curules panistas, la legisladora de Morena también exclamó. “¡Desmemoriados, desmemoriados!”

Antes, Magdalena Núñez Monreal (PT) afirmó que la realidad no puede ocultarse y refirió que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 se registraron 156 mil 624 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, en expedientes de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos estatales.

“Sin embargo, sólo alrededor de 46 por ciento de las quejas por violación son aceptadas para su investigación”, lamentó.

Después de la sesión solemne, la Cámara aprobó a los integrantes de la Comisión Permanente, que se instaló ayer mismo y citó para su primera sesión el 17 de diciembre.