Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 6

“Somos aliados de Morena y Claudia Sheinbaum es nuestra presidenta, pero somos un partido independiente”, afirmó el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, después del voto en abstención de su bancada en la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Durante la sesión del martes en San Lázaro, en la que se aprobaron cambios a esa norma y a la Ley General de Salud –propuestos por la mandataria federal–, un sector de legisladores petistas votaron en contra de prohibir los vapeadores y luego todos se abstuvieron en las medidas arancelarias, mientras sus aliados de Morena y PVEM lo hicieron en favor.

Esa postura mereció que el coordinador de la mayoría en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, señalara en tribuna que “Morena y el Verde estamos en el camino correcto. Lo hacemos totalmente convencidos por apoyar a esta gran Presidenta que nos apoyó a nosotros en el momento electoral. Quizás, sin ella, no estaríamos aquí ocupando esa curul”.

La Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, ya en las primeras horas del miércoles, fue aprobada en lo particular por 278 votos a favor de Morena y PVEM; 25 en contra, de MC, y 136 abstenciones, 40 de las cuales fueron petistas. Antes, en la discusión en lo general, todo el PT (42 sufragios) fue en abstención.