Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 5

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, declaró ayer que ignora cuándo llegará la propuesta para ratificar como embajador al ex titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero.

“Nosotros, en todo caso, estamos esperando que en algún momento pueda llegar una propuesta del Ejecutivo. Yo no sé si sea ahora, si sea el próximo año”, respondió a pregunta expresa.

Agregó que, como bien dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, “para proponer al Senado la ratificación de alguien del cuerpo diplomático, en este caso de un embajador o embajadora, tiene que haber primero el beneplácito del país al cual se le irá a proponer”.

Por otra parte, López Hernández salió al paso de las críticas sobre la compra de cerca de 7 mil ejemplares del libro Grandeza, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que la editorial le hizo un “descuento extraordinario, de 77.7 por ciento, por lo que cada obra costó “poco más de 100 pesos”

Ante cuestionamientos sobre la magnitud del gasto de 670 mil pesos, el legislador dijo que destinó parte de sus ahorros anuales para cubrirlo y rechazó que esa compra masiva tenga la finalidad de apoyar económicamente a López Obrador. “No lo veo como un asunto de regalías para nadie. Es la atención para mis compañeros de un artículo que les interesa y que les servirá en su trabajo territorial”.