Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 5

Siete horas después de haber recibido la minuta que aumenta las tarifas arancelarias para los países con los que México no tiene acuerdos comerciales, el Senado la aprobó ayer en fast track y la envió al Ejecutivo para su promulgación.

El documento fue avalado por 76 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cinco en contra de Movimiento Ciudadano y 35 abstenciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT). Este último también sufragó en ese sentido en la Cámara de Diputados, porque la medida afecta a países con los que tiene una intensa relación.

La minuta que reforma la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación contempla cambios en mil 463 fracciones arancelarias de 17 sectores estratégicos, entre ellos el de autopartes, textil, plásticos, siderúrgico, vestido, electrodomésticos y calzado.

Al argumentar el voto del PAN en abstención, el ex gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, dijo coincidir con el planteamiento central de la iniciativa presidencial de proteger la industria nacional, el empleo y evitar la competencia desleal. Pero criticó que en el Senado no se haya hecho un análisis de la reforma, como ocurrió en San Lázaro –donde se escuchó a los sectores productivos–, y que funja como oficialía de partes, dispensando trámites y dejando de lado la encomienda de legislar.

El ex gobernador priísta de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís reprochó a su vez que se legisle al vapor y no haya tiempo de revisar lo que manda la colegisladora. Consideró que hay sectores nacionales que deben cuidarse y apoyar a la pequeñas y medianas empresas, pero ello no es lo mismo que encerrarse.