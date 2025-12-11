De la Redacción

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral concluyó ayer el programa de audiencias públicas encaminadas a la elaboración de la iniciativa legislativa en la materia.

En el último foro, realizado en Mérida, Yucatán, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, sostuvo: “prácticamente estamos concluyendo y todo lo que se ha dicho en estos foros será integrado para el análisis”.