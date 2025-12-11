Política
Terminan audiencias para reforma electoral
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral concluyó ayer el programa de audiencias públicas encaminadas a la elaboración de la iniciativa legislativa en la materia.

En el último foro, realizado en Mérida, Yucatán, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, sostuvo: “prácticamente estamos concluyendo y todo lo que se ha dicho en estos foros será integrado para el análisis”.

La comisión dejó pendiente la audiencia de Veracruz, que se pospuso por las fuertes lluvias de meses pasados.

