Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que las negociaciones con Estados Unidos para la entrega de agua bajo el tratado de 1944 continúan su curso. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que si bien México actúa bajo el principio de cumplir con los acuerdos internacionales, la defensa de los intereses del país y la garantía de abasto para la población son la prioridad absoluta de su gobierno.

En ese sentido, subrayó que cualquier acuerdo o entrega debe realizarse estrictamente sobre la base de la disponibilidad real del líquido. La Presidenta informó que se mantiene un intercambio activo de propuestas técnicas con la administración estadunidense y se trabaja en coordinación con los gobernadores de la frontera norte para presentar una postura unificada. El objetivo es lograr un esquema justo que reconozca los ciclos de sequía y los niveles de las presas, asegurando que no se comprometa el volumen indispensable para el consumo humano ni la productividad de los agricultores mexicanos.