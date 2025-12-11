Alonso Urrutia

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4

Puebla, Pue., Durante la 116 asamblea ordinaria del IMSS, su director, Zoé Robledo, sostuvo que entre 2018 y 2030, con la finalidad de superar el rezago en infraestrucutura que se heredó, el instituto incorporará 47 hospitales nuevos y ampliará a 45 mil camas.

Esto significa que en 12 años crecerá en 11 mil camas la capacidad para atención de los pacientes, lo que equivale a casi el triple de lo que se avanzó en 36 años de neoliberalismo, cuando sumaron 4 mil 300 en todo el periodo.

En contraste con el optimismo de Robledo, el representante del sector obrero, José Luis Carazo, describió un entorno más complejo para el instituto: “la presión financiera derivada de IMSS-Bienestar-Coplamar nos preocupa, porque al igual que los programas profundamente incluyentes que desde los tres poderes se han encomendado al IMSS, ninguno viene acompañado de una fuente de financiamiento, profundizando sus riesgos económicos de corto y mediano plazos. No afecta el presente, pero compromete el futuro”.

Si bien destacó que en esta administración se ha consolidado la política salarial y se promovió la semana laboral de 40 horas, alertó que “el gasto médico por enfermedades crónicas absorbe cerca de 20 por ciento de los ingresos del IMSS y el rezago histórico en infraestructura es un desafío fundamental. Se construyen hospitales y se modernizan unidades, pero la magnitud del reto nos recuerda que el ritmo de México exige más”.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, aseveró que todos los días se escuchan episodios de desabasto, hospitales operando por encima de su capacidad, quirófanos saturados, ambulancias buscando espacios, tiempos de espera que duelen, escasez de especialistas y equipos que requieren mantenimiento oportuno, y los preocupantes riesgos financieros y actuariales.