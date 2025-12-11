Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4
Puebla, Pue., Durante la 116 asamblea ordinaria del IMSS, su director, Zoé Robledo, sostuvo que entre 2018 y 2030, con la finalidad de superar el rezago en infraestrucutura que se heredó, el instituto incorporará 47 hospitales nuevos y ampliará a 45 mil camas.
Esto significa que en 12 años crecerá en 11 mil camas la capacidad para atención de los pacientes, lo que equivale a casi el triple de lo que se avanzó en 36 años de neoliberalismo, cuando sumaron 4 mil 300 en todo el periodo.
En contraste con el optimismo de Robledo, el representante del sector obrero, José Luis Carazo, describió un entorno más complejo para el instituto: “la presión financiera derivada de IMSS-Bienestar-Coplamar nos preocupa, porque al igual que los programas profundamente incluyentes que desde los tres poderes se han encomendado al IMSS, ninguno viene acompañado de una fuente de financiamiento, profundizando sus riesgos económicos de corto y mediano plazos. No afecta el presente, pero compromete el futuro”.
Si bien destacó que en esta administración se ha consolidado la política salarial y se promovió la semana laboral de 40 horas, alertó que “el gasto médico por enfermedades crónicas absorbe cerca de 20 por ciento de los ingresos del IMSS y el rezago histórico en infraestructura es un desafío fundamental. Se construyen hospitales y se modernizan unidades, pero la magnitud del reto nos recuerda que el ritmo de México exige más”.
Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, aseveró que todos los días se escuchan episodios de desabasto, hospitales operando por encima de su capacidad, quirófanos saturados, ambulancias buscando espacios, tiempos de espera que duelen, escasez de especialistas y equipos que requieren mantenimiento oportuno, y los preocupantes riesgos financieros y actuariales.
Robledo describió otra realidad del IMSS: “su personal creció casi 20 por ciento entre 2018 y 2025, al pasar de 441 mil a 523 mil trabajadores, y 91 por ciento de la nueva planta laboral es de atención médica. Todo ello se ha logrado por los mayores ingresos del IMSS a partir de mejores salarios que incrementan las aportaciones”.
En marzo de 2019, expuso, ingresaron a estudiar una especialidad en el IMSS 4 mil 637 médicos y egresaron 3 mil 900, pero el instituto sólo contrató a la mitad. “¿Qué hicimos? Más becas para residencias, más sedes para formación y más cursos en las especialidades que nos hacían falta, no las que demandaba el mercado privado. Este año ha sido histórico: en marzo ingresaron a estudiar 9 mil 813, egresaron 7 mil 293 especialistas y contratamos a 85 por ciento.
El representante empresarial y dirigente de la Conamin, Alejandro Malagón destacó otra vertiente del mejoramiento del IMSS, a partir de las nuevas políticas económicas de Sheinbaum, que ha logrado proteger de mejor manera a la industria. Citó el caso del sector textil, que se había debilitado y perdió 130 mil empleos ante el IMSS, situación que se ha revertido. Destacó además que al incrementarse el salario de 2018 a la fecha, las reservas del instituto casi se duplicaron y se construyeron nuevos hospitales.