De 2018 a 2030 se triplicarán camas: Sheinbaum
En 36 años buscaron privatizar la salud y hacerla negocio, no derecho, subraya
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4
Puebla, Pue., Después de la “larga noche neoliberal”, que pretendía debilitar al IMSS con el objetivo de privatizar la salud para convertirla en negocio, desconociendo que es un derecho, la institución ha comenzado a recuperar su fortaleza con su vocación solidaria, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de 2018, dijo, se empezó a colocar en el centro el valor del servicio público en el instituto.
En el contexto de la 116 asamblea ordinaria del IMSS, la mandataria condenó el abandono en que se dejó al IMSS, porque durante 36 años se realizó un desmantelamiento que provocó su bajo crecimiento, generando también la pérdida de calidad en su servicio. Además, “el IMSS también resistió a graves momentos de corrupción de personajes que convirtieron los recursos de los trabajadores en botines privados”.
La mandataria reivindicó al IMSS como una de las principales instituciones que legó la Revolución Mexicana, con el claro objetivo de justicia social. Su creación “refleja la visión que concebía que una nación fuerte es aquella que protege a su gente, y que un país próspero se construye cuando la salud y la seguridad social son derechos, no privilegios”.
Subrayó el cambio registrado en México a partir de 2018, cuando “se empezó a recuperar la infraestructura y capacidad de atención del Seguro Social, por lo que entre 2018 y 2030 se va a crecer en más de 11 mil camas, casi tres veces lo que se avanzó en 36 años, lo cual es viable con los recursos propios del IMSS”. Apuntó que esta recuperación va aparejada con la nueva política salarial, pues a mayor sueldo, el instituto recibe más recursos.
Señaló que el IMSS-Bienestar, “digamos, el hermano pequeño del IMSS, que ya va creciendo y poco a poco se consolida, es también uno de los esfuerzos más importantes en la dirección de concebir la salud como derecho humano, un proyecto que recupera el sentido de la salud pública, llevando atención médica integral a comunidades que por décadas quedaron al margen”.
En este contexto, ponderó el carácter solidario del IMSS y ratificó que en 2026 empezará el proceso de credencialización de los usuarios de las distintas instituciones de salud, con el fin de impulsar los expedientes digitales comunes. El objetivo que nos hemos fijado es que en el corto plazo podamos tener una “cámara de compensación”, de manera que quien se atienda en el IMSS y no sea derechohabiente pueda tener los recursos del instituto que provienen de IMSS-Bienestar o del Issste, y viceversa, para los tres sistemas.