Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 4

Puebla, Pue., Después de la “larga noche neoliberal”, que pretendía debilitar al IMSS con el objetivo de privatizar la salud para convertirla en negocio, desconociendo que es un derecho, la institución ha comenzado a recuperar su fortaleza con su vocación solidaria, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de 2018, dijo, se empezó a colocar en el centro el valor del servicio público en el instituto.

En el contexto de la 116 asamblea ordinaria del IMSS, la mandataria condenó el abandono en que se dejó al IMSS, porque durante 36 años se realizó un desmantelamiento que provocó su bajo crecimiento, generando también la pérdida de calidad en su servicio. Además, “el IMSS también resistió a graves momentos de corrupción de personajes que convirtieron los recursos de los trabajadores en botines privados”.

La mandataria reivindicó al IMSS como una de las principales instituciones que legó la Revolución Mexicana, con el claro objetivo de justicia social. Su creación “refleja la visión que concebía que una nación fuerte es aquella que protege a su gente, y que un país próspero se construye cuando la salud y la seguridad social son derechos, no privilegios”.

Subrayó el cambio registrado en México a partir de 2018, cuando “se empezó a recuperar la infraestructura y capacidad de atención del Seguro Social, por lo que entre 2018 y 2030 se va a crecer en más de 11 mil camas, casi tres veces lo que se avanzó en 36 años, lo cual es viable con los recursos propios del IMSS”. Apuntó que esta recuperación va aparejada con la nueva política salarial, pues a mayor sueldo, el instituto recibe más recursos.