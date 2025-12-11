Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue reconocida por Forbes como la quinta mujer más poderosa del mundo en 2025.

“Sheinbaum hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México en una victoria aplastante en junio de 2024”, indicó la publicación, al dar a conocer ayer su listado de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

En el primer sitio, Forbes ubicó a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, seguida por Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. El tercer lugar fue para Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, y, en cuarto, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Además de la presidenta Sheinbaum, otras dos mexicanas fueron incluidas en el listado Forbes de 2025: Paula Santilli, directora general de Pepsico, en el lugar 72, y Blanca Treviño, presidenta y directora general de la empresa de tecnología Softek, en 86.

Forbes destaca que la jefa del Ejecutivo mexicano es “una científica consumada con un doctorado en ingeniería energética y se encuentra entre los científicos y formuladores de políticas que comparten el Premio Nobel de la Paz de 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de Naciones Unidas”.

De América Latina y el Caribe están también la brasileña Tarciana Paula Gomes Medeiros, presidenta y directora general del Banco de Brasil, en el lugar 18, y Mia Mottley, primera ministra de Barbados, en el 99.

Año de reveses

“A pesar de todos los reveses que sufrieron las mujeres del mundo en 2025, como pérdidas de empleos comparables a las de la pandemia, el empeoramiento de la toxicidad de la ‘machoesfera’ en línea, cierta reprimenda presidencial dirigida a una periodista que invocó a un animal de granja, las líderes y vanguardias de la lista Forbes Power Women de 2025 fueron ejemplos de resiliencia en tiempos turbulentos”, mencionó Forbes.

La vigésima segunda lista anual de Forbes de las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo se determinó con base en cuatro métricas principales: dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia. Para las lideresas políticas, consideró el producto interno bruto y la población; para las directoras corporativas fueron cruciales los ingresos de sus compañías, las valoraciones y el número de empleados, explicó la publicación.

La Presidenta mexicana está ubicada en el listado de Forbes arriba de personas como Julie Sweet, directora general de la empresa Accenture; Mary Barra, directora de General Motors, y de Jane Fraser, directora de Citigroup a nivel global. Las tres son estadunidenses. Y de la española Ana Botín, presidenta global de Santander, que está en el sitio 15.