Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3

Después de que el New York Times la incluyó en la lista de las 67 personas con más estilo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que se siente muy orgullosa de portar vestidos con diseños de artesanas indígenas mexicanas, a quienes agradeció “por lo que dan a México, por su creatividad, por la belleza con la que bordan”.

Aclaró que no se viste con marcas “que son carísimas, sino compramos las telas y a veces nos sentamos a ver cómo diseñamos el vestido.

“Me regalan muchísimos huipiles bordados cuando salimos a territorio y hay una costurera de San Pedro Mártir que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos y hay otra costurera, de Tlaxcala, que ayudó a hacer el traje del 15 de septiembre.”

Mencionó que en Presidencia, además, está “Thelma, que me ayuda a seleccionar los huipiles, los bordados y con esta costurera nos hacemos los distintos vestidos”.