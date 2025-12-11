Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3
Después de que el New York Times la incluyó en la lista de las 67 personas con más estilo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que se siente muy orgullosa de portar vestidos con diseños de artesanas indígenas mexicanas, a quienes agradeció “por lo que dan a México, por su creatividad, por la belleza con la que bordan”.
Aclaró que no se viste con marcas “que son carísimas, sino compramos las telas y a veces nos sentamos a ver cómo diseñamos el vestido.
“Me regalan muchísimos huipiles bordados cuando salimos a territorio y hay una costurera de San Pedro Mártir que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos y hay otra costurera, de Tlaxcala, que ayudó a hacer el traje del 15 de septiembre.”
Mencionó que en Presidencia, además, está “Thelma, que me ayuda a seleccionar los huipiles, los bordados y con esta costurera nos hacemos los distintos vestidos”.
Afirmó sentirse “muy orgullosa de las mujeres indígenas”. Las tejedoras, las bordadoras, “todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación”.
La mandataria recordó que en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el viernes pasado en Washington, portó un vestido hecho por una costurera con bordados tehuanos “y vi muchos buenos comentarios en redes”.
Resaltó que en cada bordado de las artesanas indígenas mexicanas “no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado; además, cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer, principalmente indígena”.
Subrayó que su gobierno apoya a las mujeres artesanas para que puedan entrar a distintos mercados, tanto nacionales como extranjeros.