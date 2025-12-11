Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró ayer que su gobierno no caerá en la dinámica de contestar a cada dicho del mandatario estadunidense, Donald Trump, luego de que el republicano reiteró su disposición a ordenar ataques contra cárteles del narcotráfico en suelo mexicano.

“No necesitamos responder a cada declaración del presidente Trump”, puntualizó la mandataria en su rueda de prensa diaria al ser consultada sobre los dichos de su par estadunidense.

En Palacio Nacional señaló que a pesar de que existen “muchas cosas en las que no estamos de acuerdo” con Trump, su gobierno busca siempre la mejor relación bilateral y enfatizó que el republicano, “hasta ahora, ha sido muy respetuoso”.

No obstante, Sheinbaum fue clara al descartar cualquier posibilidad de que fuerzas armadas extranjeras realicen operaciones militares en el país. “Mi postura ya la conocen. Eso no se va a dar”, sentenció.

La jefa del Ejecutivo enumeró tres razones para sostener esta negativa ante la retórica de Washington: la falta de necesidad de tales acciones, la vigencia de los acuerdos de seguridad actuales y, fundamentalmente, la defensa irrestricta de la soberanía nacional. “Somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, aseveró.