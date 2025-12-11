“Nunca ocurrirá una operación militar de EU en México”
Pese a no pensar igual, se busca siempre la mejor relación con Washington, subraya
Jueves 11 de diciembre de 2025, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró ayer que su gobierno no caerá en la dinámica de contestar a cada dicho del mandatario estadunidense, Donald Trump, luego de que el republicano reiteró su disposición a ordenar ataques contra cárteles del narcotráfico en suelo mexicano.
“No necesitamos responder a cada declaración del presidente Trump”, puntualizó la mandataria en su rueda de prensa diaria al ser consultada sobre los dichos de su par estadunidense.
En Palacio Nacional señaló que a pesar de que existen “muchas cosas en las que no estamos de acuerdo” con Trump, su gobierno busca siempre la mejor relación bilateral y enfatizó que el republicano, “hasta ahora, ha sido muy respetuoso”.
No obstante, Sheinbaum fue clara al descartar cualquier posibilidad de que fuerzas armadas extranjeras realicen operaciones militares en el país. “Mi postura ya la conocen. Eso no se va a dar”, sentenció.
La jefa del Ejecutivo enumeró tres razones para sostener esta negativa ante la retórica de Washington: la falta de necesidad de tales acciones, la vigencia de los acuerdos de seguridad actuales y, fundamentalmente, la defensa irrestricta de la soberanía nacional. “Somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, aseveró.
“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump, él tiene su pensamiento. Muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos”, agregó.
En el ámbito migratorio, la Presidenta reiteró su desacuerdo con el trato que reciben los migrantes detenidos por las autoridades estadunidenses y enfatizó que la cancillería ha enviado “muchísimas notas diplomáticas” para expresar su desaprobación.
Recordó que el personal consular mexicano mantiene presencia permanente en los centros de detención y mencionó que su gobierno creó una bolsa económica para ayudar a los connacionales a pagar fianzas y llevar sus procesos en libertad. Destacó el programa México Te Abraza, mediante el cual se ha atendido a más de 200 mil repatriados desde octubre de 2024 con servicios de salud y empleo, y adelantó que el próximo año dedicará un espacio semanal en sus conferencias para informar sobre la comunidad migrante.
Respecto de la revisión del tratado comercial, Sheinbaum confirmó que recibió la noche anterior la carta con las conclusiones de los Foros del T-MEC elaborada por el Senado de la República, aunque señaló que todavía no había tenido oportunidad de leer el documento.