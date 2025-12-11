A

parentemente se trata de una información que bien podría aparecer publicada en las revistas del corazón, aquellas en las que los multimillonarios del mundo se pavonean de sus riquezas y excesos. Pero no: da puntual cuenta de una lacerante realidad socioeconómica que resume la brutal desigualdad imperante en el planeta de la que México no escapa.

La Jornada (Alejandro Alegría) lo resume así: “aunque en gran parte del mundo la población más pobre observa una mayor participación en la riqueza global, la desigualdad sigue siendo extrema, al grado de que un estadio de futbol podría albergar al uno por ciento más acaudalado del planeta, muestra un reporte coordinado por el economista Thomas Piketty”.

Sobre esta lacerante realidad, en una de las tantas revistas del corazón aparecería una nota celebratoria de lo bien que lo pasa “la gente bonita”, obviando que millones de personas sobreviven en la pobreza, y con ánimo futbolero “dada la cercanía del Mundial” festejaría que sólo la “crema y nata” de la sociedad tendría acceso a ese estadio y sólo los “chics” ocuparían las gradas.

El Informe sobre la Desigualdad global 2026, reseñado por La Jornada, subraya que México se mantiene como uno de los países con mayor desigualdad, aunque acepta que en la última década se han observado avances en su reducción debido a las transferencias del gobierno.

Así es: apenas 10 empresarios mexicanos conjuntan una fortuna cercana a 150 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe 2025 de la revista especializada Forbes, un monto casi tres veces superior a lo que el gobierno federal canalizó, en el mismo año, a programas del bienestar. En las alforjas de esa decena se concentra alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto y sus fortunas, en buena medida, se han amasado con recursos de la nación.

Señala el citado informe: el mundo es muy desigual, extremadamente desigual. Vemos que el 10 por ciento más rico de la población representa 53 por ciento del ingreso global, mientras el 50 por ciento más pobre sólo obtiene 8 por ciento, indicó en conferencia Ricardo Gómez-Carrera, quien participó en la elaboración del documento.

El reporte –elaborado con base en investigaciones del Laboratorio de Desigualdad Mundial– indica que la concentración de la riqueza es extrema, pues el 10 por ciento más rico posee 75 por ciento de la riqueza global, mientras el 50 por ciento más pobre sólo posee 2 por ciento. Y si bien no descubre el hilo negro, subraya: hasta ahora, el sistema no está siendo eficaz para gravar a los más ricos, y en el caso mexicano sobran ejemplos de esta situación.

No obstante, el uno por ciento más rico posee 37 por ciento de la riqueza global, “una proporción mucho mayor que la del 90 por ciento más pobre de la población mundial. Esto indica una desigualdad muy extrema”, puntualizó. “La proporción de la población mundial más acaudalada es muy pequeña, casi invisible, pero aun así posee una gran parte de la riqueza global y obtiene una gran parte del ingreso”, señaló.

La desigualdad es alta en todas las regiones, especialmente en cuanto a la riqueza, con el uno por ciento más rico poseyendo más riqueza que el 90 por ciento más pobre. Un grupo de 60 mil personas, que es la que cabe en un estadio de futbol, posee más riqueza que la mitad de la humanidad en su conjunto, precisó Gómez-Carrera. “En la cima de la distribución, la proporción de riqueza que poseen los más ricos ha aumentado de forma extrema y a un ritmo mucho mayor. Por tanto, las desigualdades extremas están aumentando rápidamente”.

Y para el caso mexicano el especialista comentó que “sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo”.

El apartado sobre México indica que el 10 por ciento de los que más ganan capta alrededor de 59 por ciento del ingreso total, mientras el 50 por ciento con menos ingresos recibe sólo 8 por ciento. En este país, dijo, las disparidades en la riqueza son aún mayores, pues el 10 por ciento más rico posee alrededor de 71 por ciento de la riqueza total y el uno por ciento con más ingresos, alrededor de 38 por ciento, proporciones similares a la observadas a nivel global. Sin embargo, aseguró que la brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento con menos ingresos se redujo de 111 a 76 entre 2014 y 2024, “lo que sugiere un progreso limitado en la reducción de la desigualdad”.

Las rebanadas del pastel

Lenta como el progreso, pero al final de cuentas la justicia logró enchiquerar a otra lacra, parte de los impresentables: César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, duerme, y no plácidamente, en el Altiplano. Y los que faltan, que son muchos.

X: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com