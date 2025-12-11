Trump provoca y roba // Pirataje contra barco // ¿Mensaje a México, por Cuba? // El verdadero poder de Sheinbaum
odo un orgulloso filibustero: Donald Trump roba petróleo venezolano (“incauta”, es el verbo falsamente justificatorio que ha usado). Sin dar explicaciones ni pretender tener justificación legal legítima (¿argumentará alguna “decisión” judicial estadunidense, impuesta a sus cañoneras en territorio extranjero?), el presidente de Estados Unidos se mostró sumamente complacido por el acto de pirataje imperial cometido contra una embarcación en las inmediaciones de Venezuela.
Una provocación con la esperanza de generar roces o hechos que den pie a la acción militar largamente preparada y exhibida en aquella región. Trump necesita un pretexto, un “ataque” de falsa bandera, para lanzar sus fuerzas contra el país sudamericano, en específico para derrocar al presidente Nicolás Maduro o impulsar su exilio y, entonces sí, asentar los intereses reales que no son la democracia ni la justicia, sino el petróleo, que en esa nación constituye la reserva mundial más cuantiosa.
Las cañoneras de Trump están emplazadas. Físicamente, con las amenazantes fuerzas armadas en espera de órdenes. Mediáticamente, con el respaldo desbordado de la prensa convencional. E incluso en términos propagandísticos, con la conversión del Premio Nobel de la Paz en un instrumento en busca de validar la guerra o cuando menos el saqueo que ha diseñado la Casa Blanca.
El desprecio por la legalidad, la altanería invasora, la provocación sin atenuantes, forman parte de la doctrina filibustera que la administración Trump ha dado a conocer como Estrategia de Seguridad Nacional: América (el continente, no la apropiación del término por parte de los gringos) para Estados Unidos.
Lo sucedido con la embarcación petrolera que, dijo Maduro, sufrió un “robo descarado”, tiene también consecuencias para México. Versiones difundidas ayer en medios estadunidenses señalaron que el “castigo” al barco provendría de que transportaba petróleo con destino a Irán, en contravención de las restricciones que Estados Unidos ha impuesto. Trump, ante reporteros, eludió cualquier precisión.
Ya antes, el trumpismo ha estado señalando con sentido admonitorio el envío de petróleo mexicano a Cuba, advirtiendo que esa ayuda va contra las instrucciones históricas gringas de mantener aislada a la nación caribeña. Falta ver si Washington decide aplicar a embarcaciones mexicanas acciones de rapiña como las cometidas en Venezuela. Por lo pronto, el emperador Trump ha advertido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será el próximo en recibir castigo.
Hay varias razones por las cuales Claudia Sheinbaum podría ser considerada una mujer poderosa. Desde luego, por ser la primera en llegar a la presidencia de México. Pero, además, por las acciones que sostiene o ha creado para cumplir con una agenda progresista, en condiciones políticas internas y externas muy difíciles, y por el muy notable respaldo popular que diversas encuestas de opinión le reconocen.
Sin embargo, la revista Forbes la ha incluido en el quinto lugar de su lista de las mujeres más poderosas del mundo de una manera equívoca: “la deslocalización coloca a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el centro de la transformación manufacturera de Norteamérica”.
El nearshoring, como variante de la relocalización (offshoring) de industrias no puede ser una razón para asignar empoderamiento a la mandataria mexicana. Tampoco el que se le clasifique en el rubro operador de la “transformación manufacturera”. Ella tiene razones, políticas, sociales e ideológicas por las cuales reconocerle, aunque la revista especializada en negocios, finanzas y grandes capitales, prefiere irse por el rubro manufacturero.
