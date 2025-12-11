▲ Senadores de Morena y oposición se enfrentaron ayer durante la aprobación de las reformas a la Ley de Salud que prohíben producir, comercializar, importar y exportar cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos análogos. Foto Marco Peláez

odo un orgulloso filibustero: Donald Trump roba petróleo venezolano (“incauta”, es el verbo falsamente justificatorio que ha usado). Sin dar explicaciones ni pretender tener justificación legal legítima (¿argumentará alguna “decisión” judicial estadunidense, impuesta a sus cañoneras en territorio extranjero?), el presidente de Estados Unidos se mostró sumamente complacido por el acto de pirataje imperial cometido contra una embarcación en las inmediaciones de Venezuela.

Una provocación con la esperanza de generar roces o hechos que den pie a la acción militar largamente preparada y exhibida en aquella región. Trump necesita un pretexto, un “ataque” de falsa bandera, para lanzar sus fuerzas contra el país sudamericano, en específico para derrocar al presidente Nicolás Maduro o impulsar su exilio y, entonces sí, asentar los intereses reales que no son la democracia ni la justicia, sino el petróleo, que en esa nación constituye la reserva mundial más cuantiosa.

Las cañoneras de Trump están emplazadas. Físicamente, con las amenazantes fuerzas armadas en espera de órdenes. Mediáticamente, con el respaldo desbordado de la prensa convencional. E incluso en términos propagandísticos, con la conversión del Premio Nobel de la Paz en un instrumento en busca de validar la guerra o cuando menos el saqueo que ha diseñado la Casa Blanca.

El desprecio por la legalidad, la altanería invasora, la provocación sin atenuantes, forman parte de la doctrina filibustera que la administración Trump ha dado a conocer como Estrategia de Seguridad Nacional: América (el continente, no la apropiación del término por parte de los gringos) para Estados Unidos.

Lo sucedido con la embarcación petrolera que, dijo Maduro, sufrió un “robo descarado”, tiene también consecuencias para México. Versiones difundidas ayer en medios estadunidenses señalaron que el “castigo” al barco provendría de que transportaba petróleo con destino a Irán, en contravención de las restricciones que Estados Unidos ha impuesto. Trump, ante reporteros, eludió cualquier precisión.