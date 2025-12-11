A

partir del primer día del próximo enero, los productos de Asia –China es el país más importante– tendrán que pagar aranceles que fluctúan entre 5 y 50 por ciento para poder venderse en México. El tarifazo afectará a productos por un valor superior a 50 mil millones de dólares y se espera una recaudación importante para las arcas del gobierno mexicano. El Senado dio luz verde a una iniciativa de la presidenta Sheinbaum, ya antes lo había hecho la Cámara de Diputados. No sólo productos chinos quedan comprendidos dentro del esquema: también de Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, todos los que no tengan acuerdos comerciales con nuestro país.

Trump: otra derrota electoral

Primero perdió las elecciones en su ciudad, Nueva York, y ahora el presidente Trump ha salido derrotado en su segundo hogar, Florida. La candidata demócrata Eileen Higgins ganó en segunda vuelta la alcaldía de Miami con 59.29 por ciento de los votos frente al republicano Emilio González, quien obtuvo 40.71 por ciento. La señora Higgins enarboló las mismas banderas progresistas de Zohran Mamdani en Nueva York: su oposición al alto costo de la vida y de los alquileres. Tiene 61 años y antes fue comisionada del condado de Miami-Dade. Trump posee el famoso club Mar-a-Lago en Palm Beach, muy cerca de Miami. En las filas del Partido Republicano hay señales de preocupación porque las encuestas no favorecen a su presidente, lo cual puede llevarlo a perder la mayoría en el Congreso.

Santaclós en el INE

La presidenta Sheinbaum asistió a la asamblea general del IMSS, celebrada en Puebla, y recibió reclamos por las carencias del instituto. José Luis Carazo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dibujó una situación de crisis y la mandataria repuso que se avanza para resolver los problemas, pero no se pueden remediar tan rápidamente después de más de 30 años de abandono. Sin embargo, en otros sectores sobra el dinero. El Instituto Nacional Electoral asignó el contrato multimillonario para la producción de credenciales de elector ¡y cotizado en dólares! Serán alrededor de 100 millones de piezas. Cada año serán erogados 55.6 millones de dólares, para un contrato quinquenal. (Alrededor de 278 millones de dólares, o su equivalente en pesos, 5 mil millones, dependerá del tipo de cambio). El contrato se lo llevó Cosmocolor acompañada por un grupo de empresas, aunque no fue la cotización más baja. Santaclós se adelantó en el INE.